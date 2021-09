La pastilla del día siguiente no previene de enfermedades de transmisión sexual y puede generar efectos secundarios.

La pastilla del día siguiente tiene la finalidad de ser solamente un anticonceptivo de respaldo y no debe usarse como método anticonceptivo primario, además recuerda que no previene enfermedades de transmisión sexual.

Efectos secundarios de la pastilla del día después

Los anticonceptivos de emergencia son una opción eficaz para prevenir un embarazo después de tener relaciones sexuales sin protección, pero no son tan eficaces como otros métodos anticonceptivos, por lo que no se recomienda su uso habitual. Además, la pastilla del día después puede fallar, incluso si se utiliza correctamente, y no ofrece protección contra las infecciones de transmisión sexual, también puede tener efectos secundarios y a continuación te diremos algunos de ellos:

Sangrado

Mayo Clinic señala que es probable que las mujeres que toman esta pastilla presenten sangrado antes de su próximo período menstrual o que durante la menstruación, el sangrado sea más abundante que antes.

Dolor abdominal

Mayo Clinic afirma que es probable que se presente dolor o calambres en la parte baja del abdomen. Pero también enfatiza que si estos efectos secundarios sigues después de tres o cinco semanas es necesario que consultes a un especialista en salud porque podrían ser signos de un aborto espontáneo o de un embarazo ectópico.

(Foto: Freepik)

Náuseas

La ingesta de este medicamento puede producir efectos adversos o efectos secundarios en el organismo de la mujer. Entre ellos, los más conocidos son náuseas y vómitos. Para evitar estos, es recomendable tomar la píldora con un poco de agua, sin masticar, en ayunas.

Fatiga

Es probable que durante los próximos días se tenga la sensación de cansancio, que la mujer quiera pasar mucho tiempo en la cama sin querer hacer nada por una sensación de pesadez en todo el cuerpo.

(Foto: Freepik)

Dolor de cabeza y en las mamas

El IMSS señala que es probable que la mujer presente dolor de cabeza, y en las mamas luego de ingerir la píldora, por ello es recomendable tomar algún analgésico y dichos inconvenientes deben desaparecer después de 24 horas de haber tomado la pastilla del día siguiente.

Vómitos

Si vomitas dentro de las dos horas después de haber tomado la pastilla del día después, debes comunicarte con un profesional de la salud para saber si debes tomar otra dosis.

(Foto: Freepik)

Es importante que no tengas relaciones sexuales hasta que comiences con otro método anticonceptivo. La pastilla del día después no ofrece protección duradera contra el embarazo. Si tienes relaciones sexuales sin protección en los días y semanas posteriores o tomas la pastilla del día después corres el riesgo de quedar embarazada. Asegúrate de comenzar a usar o de reanudar los anticonceptivos.

(Con información de: Mayo Clinic, Vix y Medlineplus)