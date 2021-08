Cuando dos personas deciden casarse y unir sus vidas para siempre, lo hacen con el sueño y la ilusión de estar el resto de sus vidas juntos, sin embargo, esto no siempre es posible. Un divorcio puede afectar de gran manera a las personas, incluso un estudio señala que divorciarse puede aumentar el riesgo de sufrir un infarto .

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 en México, entre el 2000 y 2019 la relación divorcios-matrimonios casi se quintuplicó, al pasar de siete a 32 divorcios por cada 100 matrimonios.

Además se estima que hasta 200 personas en México mueren cada día por infarto agudo al miocardio, siendo una de las principales causas de mortalidad en el país, pero, ¿qué relación existe entre los divorcios y los infartos?

Divorciarse puede aumentar el riesgo de sufrir un infarto: estudio

Un estudio de la Association between divorce and risks for Acute Myocardial Infarction, señala que existe una relación entre estar divorciado y el riesgo de padecer un infarto de miocardio y el riesgo es mayor para las mujeres que para los hombres.

"El estudio muestra que las mujeres que actualmente están divorciadas tienen una probabilidad 1.52 veces mayor de padecer un infarto que las mujeres casadas, mientras que el aumento de la probabilidad en el caso de los hombres es de 1.26 veces", indica el estudio.

¿Qué sucede si la mujer se vuelve a casar?

Aunque los hombres que se vuelven a casar reducen la probabilidad de sufrir un infarto, en el caso de las mujeres sigue manteniéndose: las mujeres divorciadas que vuelven a contraer matrimonio tienen una probabilidad de 1.35 veces más alta de sufrir un infarto que las mujeres casadas.

Los hombres que han tenido más de dos separaciones también son propensos a infartos

Lorenzo Silva, secretario general de la Fundación Española del Corazón, señala que en el único caso en que el divorcio afecta a los hombres aumentando también el riesgo de infarto es cuando han sufrido dos o más separaciones en su vida.

"Aunque el estudio no analiza el por qué, está documentada la relación entre el estrés crónico, como puede ser un divorcio, y el aumento del riesgo cardiovascular. El estrés provoca reacciones biológicas en el organismo como el aumento de la presión sanguínea, la conocida hormona del estrés o cortisol, y la hemoglobina glucosilada que pueden favorecer que se produzca un infarto", señala el especialista.

La salud mental de las personas divorciadas también se ve afectada

Un estudio publicado en la revista ´Frontiers in Psychology´ ha examinado los impactos en la salud inmediatamente después de un divorcio. El estudio ha comprobado que la salud mental y física de los divorciados recientemente era peor que la de la población de origen y que los niveles más altos de conflictos predecían una peor salud mental, independientemente de otros factores.

Como era de esperar, el estudio demostró que un divorcio reciente tiene un costo emocional y físico. "La salud mental y física de los divorciados fue significativamente peor que la población de antecedentes comparativos inmediatamente después del divorcio", señaló el doctor Soren Sander, autor del estudio.

(Con información de: Cuidate plus y scielo)