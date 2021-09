5 tips para ser una buena ex pareja y que te recuerden con cariño

Terminar una relación no siempre debe tener drama y odio mutuo, mucho menos malos deseos, es posible ser una buena ex pareja y que te recuerden con cariño . A continuación, te damos las claves para lograrlo.

Ser una buena ex pareja y que te recuerden con cariño no es imposible, solo basta mantener la distancia y el respeto

Cuando hay una ruptura, significa que la relación no se dio y que, por distintas razones, cada uno decidió tomar su propio camino, pero esa persona que amaste no tiene por qué convertirse en tu peor enemigo.

(Foto: Pexels)

Lo mejor es quedarse con todos los buenos momentos que pasaron y dejar a un lado el rencor. Así es como te puedes convertir en una buena ex pareja y que te recuerden con cariño.

¿Cómo ser una buena ex pareja y que te recuerden con cariño?

Ir por la vida odiando a tu ex y guardándole resentimiento no es nada sano, se debe aceptar que ambos cometieron errores que los llevaron a la ruptura y que más allá de señalar quién falló más, lo ideal es dejar eso en el pasado y ser una buena ex pareja. ¿Cómo? Estas son las claves:

1. Deja de decir que lo odias

Probablemente esa persona te falló o hasta lastimó tus sentimientos, sin embargo, no vale la pena seguir señalando sus errores, ya que al final tomaste la decisión de no seguir en esa relación. Mejor enfócate en el futuro y deséale que le vaya bien para que así no regrese a tu lado, sino que mantenga su distancia.

(Foto: Pinterest)

2. Evita las indirectas en redes sociales

Si su relación no terminó de la mejor forma, evita hacer indirectas en redes sociales, pues ese comportamiento solo demuestra falta de madurez y da pie a que otras personas opinen sobre lo que pasó entre ustedes.

Las indirectas dejan evidencia de que no están bien emocionalmente y que no logran superar la relación. Si ya estás saliendo con alguien más o tu ex tiene una nueva relación, es peor, pues es una falta de respeto a esa persona que es ajena a su ruptura.

(Foto: Pinterest)

3. Mantén distancia

Por mucho que ames y extrañes a tu ex, no intentes hacerlo cambiar de opinión si él decidió terminar. Para ser una buena ex pareja evita buscarlo o manipularlo para que vuelvan, recuerda que en una relación sana ambos deben estar conformes y disfrutando, de lo contrario, no funciona.

Déjalo libre y mantén tu distancia, no ruegues ni inventes pretextos para acercarte. Respeta su decisión.

(Foto: Pinterest)

4. Acepta su nueva relación

Es probable que tu ex ya tenga una nueva relación y al respecto no puedes hacer nada, así que lo mejor es aceptarlo y no empezar a actuar de forma inmadura criticando a su nueva pareja.

Evita hacer comparaciones y no lances indirectas, tampoco hagas comentarios ofensivos sobre su físico. Si te duele ver a tu ex pareja con alguien más, lo más saludable es que cortes todo tipo de contacto en redes sociales y que le pidas a sus amigos en común que no te hablen más de esa persona.

(Foto: Pexels)

5. No contactes a su nueva pareja

Intentar acercarte a su nueva pareja para saber cómo se comporta o para contarle por qué terminaron o hablar mal de tu ex es de pésimo gusto, porque en el fondo quieres que fracase su relación y terminen.

Eso deja ver que no eres una buena persona y que tu ego es tan grande que crees que eres irremplazable o que nunca encontrará a alguien como tú. Si quieres que te recuerden con cariño, evita esas actitudes.

(Foto: Pexels)

Ya lo sabes, es posible ser una buena ex pareja y que te recuerden con cariño, así que deja todo lo malo en el pasado y quédate con los buenos recuerdos. No te conviertas en una pesadilla, mejor enfócate en el futuro y en las cosas buenas que están por venir.

(Con información de En Pareja)