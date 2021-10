5 factores que aumentan el riesgo de contraer VPH

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, señala que existen dos categorías de VPH de transmisión sexual: el de bajo riesgo, que causa verrugas en o alrededor de los genitales y el de alto riesgo, que se relaciona con lesiones en el cérvix y ciertos tipos de cáncer.

(Foto: BBC)

La mayoría de las infecciones por VPH desaparecen por sí solas y no causan cáncer, sin embargo, también es probable que duren muchos años y causen cambios en las células.

Factores que aumentan el riesgo de VPH

Las infecciones por VPH son muy comunes, de hecho, se estima que casi todas las personas sexualmente activas se infectan con el virus poco después de iniciar su vida sexual, aunque por lo general, el sistema inmune es capaz de eliminarlo.

Planned Parenthood detalla que la mayoría de las personas con papiloma humano no saben que lo tienen porque no presentan síntomas. Solo en algunos casos hay verrugas genitales.

(Foto: Pexels)

Desafortunadamente, cuando se tiene VPH de alto riesgo no hay señales hasta que la infección causa graves problemas de salud.

El VPH no tiene cura, aunque la mayoría de las personas infectadas no tiene complicaciones graves. No se sabe por qué en ciertos casos el virus evoluciona a cáncer cervicouterino, de vagina, de pene o anal.

Por ello, es fundamental conocer los factores que pueden aumentar el riesgo de VPH, tales como:

1. Fumar: Hacerlo facilita la infección, impide que se reparen las células dañadas y favorece el desarrollo de cáncer.

(Foto: Pexels)

2. Sistema inmune debilitado: Principalmente por otras infecciones como la causada por el VIH o la toma de ciertos medicamentos.

3. Sexo sin condón: El condón reduce en gran medida el riesgo, pero no lo elimina por completo.

4. Falta de vacunas: Las vacunas pueden proteger contra los tipos de VPH más comunes que causan verrugas genitales y/o cambios celulares.

(Foto: Pexels)

5. Parejas sexuales e inicio de vida sexual: Iniciar con la vida sexual de forma temprana, tener múltiples parejas sexuales o sexo con alguien que ha tenido muchas parejas sexuales aumenta el riesgo de contagio.

¿Cómo cuidarse del VPH?

La mejor forma de reducir el riesgo de VPH es realizarse chequeos constantes, como el Papanicolaou y la Colposcopia. Estas pruebas detectan cambios anormales en las células del cuello uterino que pueden hacer sospechar de la presencia del virus y dar pie a otros estudios específicos.

Hacerte exámenes, aunque no tengas ningún síntoma es esencial, sólo así el médico podrá detectar señales tempranas de advertencia antes de que causen problemas. Existen tratamientos seguros y eficaces que te ayudarán a estar saludable.

(Foto: Pinterest)

Lo ideal es hacerse el Papanicolau después de la primera relación sexual o al cumplir 21 años. Después de eso, el experto determinará con qué frecuencia debes seguir haciéndolo. Si tienes VPH no te asustes, no es una sentencia de cáncer, sólo requerirás algunos cuidados o tratamientos y pruebas más a menudo.

¿Conocías los factores que aumentan el riesgo de VPH?

(Con información de MedlinePlus, Planned Parenthood y NIH)