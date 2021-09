5 consejos psicológicos volver a tener sexo después de mucho tiempo

Existen muchos motivos por las que las personas pueden dejar de tener sexo por mucho tiempo , una de ellas es la soltería, aunque las personas piensan que esta etapa puede ser un eterno encuentro con nuevas parejas y un frenesí sexual. Lo cierto es que muchas veces, aún estando soltero, la vida sexual no es la mejor. Pero si estás a punto de volver a disfrutar de un encuentro sexual, a continuación te dejamos 5 pasos a seguir para volver a tener sexo después de mucho tiempo .

Si has pasado mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, no dejes que tu mente juegue en tu contra.

Cuando pasas mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, es posible que aparezca cierto pudor y pena ante el desnudo o ante volver a disfrutar del sexo, por lo que es importante que estés preparado psicológicamente.

5 consejos psicológicos para volver a tener sexo después de mucho tiempo

Si te sientes listo para volver a estar sexualmente con una persona, te puede ser de mucha importancia seguir estos 5 consejos:

1. Recuerda que el sexo no es como la moda

La moda cambia constantemente, el sexo no. Hay conceptos esenciales que no cambian durante el tiempo. Esto quiere decir que no porque hayas pasado mucho tiempo sin estar íntimamente con una persona, el sexo será totalmente nuevo para ti.

Tu experiencia sexual será tan válida como la de cualquier otra persona para volver a disfrutar del sexo después de mucho tiempo sin hacer, por eso es fundamental que confíes en ti y recuerda que el sexo no es un examen en el que tienes que sacar una calificación, lo mejor es que disfrutes y te dejes llevar por el momento.

(Foto: Especial)

2. Deja a un lado tus miedos e inseguridades

Concéntrate en tener buenos pensamientos. Recuerda que el sexo tiene mucho que ver con las sensaciones y si la persona con la que vas a estar despierta realmente tu deseo e interés sexual todo fluirá de forma natural, por eso no debes de atormentarte. Lo mejor es disfrutar de cada beso, caricia, roce y sensación para dejarte llevar por ellos en lugar de darle demasiadas vueltas al asunto.

3. No te atormentes por haber pasado demasiado tiempo sin sexo

El tiempo que lleves sin tener sexo no ha disminuido o entorpecido tus habilidades, experiencias y conocimientos sexuales. Deja de pensar lo contrario.

Es normal sentirse nervioso pero no permitas que esa emoción te domine, disfruta las sensaciones y concéntrate en pasarlo bien.

(Foto: Pinterest)

4. Platica con tu nueva pareja sexual y exprésale lo que te hace sentir cómodo

Más allá del tiempo sin sexo, el hecho de estar con alguien nuevo a quien no conoces en la intimidad es lo que en muchas ocasiones aumenta la tensión. Para combatirla, puedes platicar con la persona con la que compartirás tu cuerpo, dile lo que te hace sentir cómodo y si te sientes en confianza, platícale que llevas un tiempo sin tener sexo para liberar aun más la tensión.

(Foto: Pinterest)

5. La mente lo domina todo

Recuerda que en la mayoría de las ocasiones, las tensiones son meramente mentales y que una vez superadas, todo es mucho más fácil de disfrutar. Por eso es recomendable que superes el hecho de haber pasado mucho tiempo sin sexo y disfrutes al máximo de la nueva oportunidad de estar con una persona.

El sexo aporta muchos beneficios a la salud que ya te hemos platicado en diversas ocasiones, aunque está bien y es normal en ocasiones pasar tiempo sin sexo, abre tus horizontes y recuerda que a tu salud le conviene tener encuentros íntimos.

Sigue leyendo: "Pensé que el orgasmo era un mito o que estaba impedida a sentirlo"

(Con información de: Un como y trendencias)