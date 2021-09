La actividad sexual eleva la autoestima, estimula la creatividad, promueve el autoconocimiento y revitaliza a las personas, pero cuando se empieza a salir con una nueva persona también hay cosas que se deben de tomar en cuenta antes de dar el paso de tener relaciones sexuales.

5 consejos para tener buen sexo con una persona nueva

Cuando comienzas a salir con alguien es inevitable que aparezcan las sombras de relaciones pasadas, sobre todo en el aspecto sexual. Y es que para muchos el buen sexo no solo es cuestión de química, sino de conocerse y saber cuáles son las cosas que generan placer al otro, por eso cuando se trata de alguien a con quien estarás por primera vez teniendo relaciones sexuales, no siempre es fácil tener encuentros placenteros. Pero algunos trucos pueden ayudarte a conseguirlo.

1. Siempre utiliza preservativos

Es fundamental que cuides tu salud sexual y cuides la de la persona con la que estarás por primera vez, los preservativos no solo ayudan a evitar embarazos no deseados, sino que también ayudan a prevenir infecciones de transmisión sexual, por lo que resulta fundamental siempre usar preservativos cuando es la primera vez que estarás con una persona nueva.

Si las cosas entre ustedes prosperan, podrían decidir más adelante hacerse estudios de enfermedades de transmisión sexual y acudir con un especialista que recomiende qué método anticonceptivo es el mejor para ustedes si ya no quieren usar preservativos, pero en cualquier caso es fundamental usar preservativos la primera vez que estarás con una persona.

(Foto: Freepik)

2. Olvida el pasado

Olvídate del pasado y concéntrate en el presente. Si mientras estás con esa nueva persona piensas constantemente en cómo era el estar con tu ex, difícilmente conseguirás conectar con esa nueva persona. A disfrutar de las sensaciones y el placer que te genera este nuevo encuentro completamente en blanco y como un libro abierto, listo para aprender cómo hacerlo.

3. Tómalo con calma

Aunque tengas mucho tiempo sin sexo, aunque la nueva persona te enloquezca en ganas y aunque estés al borde de la desesperación por tener sexo, tómalo con calma. Cuando se presente el momento de la intimidad no te lances enseguida, concéntrate en los juegos previos para descubrir qué le gusta e intentar obtener el máximo placer del encuentro.

Juega, explora, prueba y saborea antes de ir directamente a la penetración. En cuanto al ritmo aplica el justo equilibrio, ni muy rápido ni muy lento, opten un punto medio en el que ambos disfruten.

(Foto: Freepik)

4. Opta por lo convencional

Y es que muchas veces buscas impresionar durante la primera vez con alguien nuevo, pero olvidas que el juego puede salir al revés. Estás conociendo en el plan íntimo, por eso nada de invenciones de posturas sexuales rebuscadas o de prácticas que pueden resultar incómodas para el otro. Si conectan en los primeros encuentros, luego será posible pasar a este punto de la experimentación y de mostrarle cuánto sabes de sexo, pero recuerda que es algo gradual.

5. Se honesto

No finjas placer cuando no lo estás sintiendo, no mientras acerca de que te encantó cuando no fue así, no digas que ese movimiento te parece bien si en realidad no sentiste nada.

Que la primera vez no haya sido de la manera que lo imaginaste no quiere decir que no pueda haber otras, la compenetración sexual surge de a poco, y si ocurre en un futuro te costará rectificar y explicar que eso que decías que te gustaba, realmente no lo disfrutabas.

(Foto: Freepik)

Para tener sexo con una nueva persona influyen muchos aspectos, pero es fundamental que sepas lo que puede pasar y como actuar al respecto.

(Con información de: La vanguardia, GQ y Un como)