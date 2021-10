5 conductas machistas en el sexo que nunca debes tolerar

El machismo se encuentra en cualquier sitio y la cama no es la excepción, pues una persona machista lo será en todos los aspectos de su vida, incluyendo en el sexo.

Esta conducta se define como una actitud de prepotencia de los hombres hacia las mujeres. Es una forma de sexismo donde prevalece la idea de que el hombre es superior a la mujer.

Conductas machistas en el sexo

Una persona machista no dejará de serlo en la intimidad y es posible reconocer algunas conductas machistas en el sexo que no se deben tolerar, tales como:

1. No reconocer que no es no

Las creencias machistas suponen que cuando una mujer dice "no", en realidad quiere decir "si'', por lo que si se insiste, cederá.

Sin embargo, no es no y este tipo de comportamientos no deben tolerarse nunca en la intimidad. Ninguna práctica sexual puede forzarse, incluso si están con besos apasionados y caricias, no es una obligación que ocurra el encuentro sexual. Si no se desea tener sexo, la pareja debe respetarlo.

2. Poner pretextos para no usar condón

Otra de las conductas machistas en el sexo es que el hombre ponga pretextos para no usar condón, diciendo cosas como "yo me controlo" o "estoy limpio". Se basa en la idea de que protegerse de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual solo es responsabilidad de la mujer.

Pero las relaciones íntimas son de dos y ambos deben hacerse responsables. Así que no se debe aceptar ningún encuentro sin la protección adecuada.

3. Creer que solo la mujer hace sexo oral

Para un machista, todo gira en torno a su placer, así que es común que crea que el sexo oral es algo que solo la mujer debe hacer, por lo que se negará a practicarle un cunnilingus a su pareja pero sí exigirá que ella le haga la felación.

Las conductas machistas en el sexo se caracterizan por olvidar que la mujer también necesita estimulación, que tienen sus preferencias y necesidades y que no todo gira en torno al placer masculino.

4. Asumir que el sexo acaba con el orgasmo masculino

Esto tiene que ver mucho con lo anterior pues los machistas creen que el único objetivo de las relaciones sexuales es el orgasmo masculino, por lo que en cuanto ocurre, se termina el encuentro.

No obstante, el sexo debe ser satisfactorio para ambos y no solo para uno, así que lo ideal es que busquen prácticas, posiciones y formas de estimulación que permitan que los dos disfruten de orgasmos intensos.

5. Exigir depilación

La depilación total de los genitales o estilo brasileño es algo que se puso de moda desde hace varios años en las mujeres, sin embargo, puede tener algunos riesgos como mayor propensión a infecciones o molestias por vellos enterrados.

Es una decisión personal elegir depilarse por completo el vello genital, pero de ahí a que un hombre dicté cómo debe lucirse, hay una gran diferencia.

Solo la mujer puede tomar decisiones acerca de su cuerpo así que, si una pareja exige cierto nivel de depilación, sin duda es una práctica machista que solo busca el propio placer.

Ya lo sabes, las conductas machistas en el sexo son muy comunes y pueden estar disfrazadas de aparentes buenas intenciones, así que mantente alerta y no permitas que ningún hombre te haga creer que su placer es mucho más importante que el tuyo en la intimidad. El buen sexo consiste en disfrutar juntos y esforzarse por explorar nuevas sensaciones.

(Con información de Mejor con Salud y Trendencias)