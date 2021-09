5 beneficios de ver cine erótico con tu pareja

De acuerdo con una encuesta realizada por Men's Health en Estados Unidos, un 57% de los hombres ve porno entre dos y tres veces por semana, una cifra que es inferior en las mujeres.

(Foto: Pixabay)

Generalmente, el consumo de cine erótico ocurre a solas o incluso se intenta ocultar, pero lo ideal sería disfrutarlo en compañía de la pareja, ya que pude ser una herramienta para estimular y fomentar el deseo sexual.

Beneficios de ver cine erótico con tu pareja

Ana Blázquez Ares, sexóloga de Proyecto Metamorfosis: Sexología y Terapia de Pareja, explica a Cuídate Plus que los medios visuales son fantásticos para ayudar a avivar el deseo y la excitación. Además, si se complementa con juegos eróticos o relatos sexuales, la experiencia será más intensa.

"Lo importante es diferenciar la realidad de la ficción y tener siempre muy presente lo que la otra persona quiere y necesita. Saber que es un producto y, por lo tanto, no es la realidad, es clave. El porno es fantasía y muchas de esas escenas no sucederán igual en la vida real o si suceden, puede que no sean tan satisfactorias como creíamos", indica la experta.

(Foto: Pexels)

Así como nos divertimos explorando zonas erógenas ocultas, practicando juegos sexuales y eróticos o incorporando nuevas posiciones sexuales, ver cine erótico en pareja puede tener muchos beneficios, como:

1. Foreplay perfecto

Ver escenas candentes junto a tu pareja es el preliminar perfecto o foreplay, es decir, es la introducción ideal para terminar en un encuentro sexual placentero. Es una forma de compartir con la pareja algo que excita, así que seguro terminarán excitándose juntos.

2. Sexo más creativo

El cine erótico no debe imitarse al cien, porque como lo dijimos, muchas escenas son montadas y representan más una fantasía que la realidad, sin embargo, puede ser una buena fuente de inspiración para descubrir nuevas prácticas sexuales o juegos que nunca se les habría ocurrido.

(Foto: Pixabay)

Tal vez pueden animarse a tener sexo en otro lado fuera de la alcoba, como la ducha o sobre una mesa.

3. Conoces más sobre lo que excita a tu pareja

Otro de los beneficios de ver cine erótico en pareja es que puedes obtener mucha información sobre las cosas que le gustan y no a esa persona especial en la intimidad. A veces es complicado expresar lo que se desea en la cama, así que se pueden facilitar mucho las cosas.

Solo pon atención a los videos que tu pareja elige compartir contigo y cómo reacciona ante ellos, así sabrás que le excita al máximo.

(Foto: Pexels)

4. Menos riesgo de infidelidades

Expertos destacan que ver cine erótico en pareja o porno disminuye las posibilidades de que alguno de los dos sea infiel, pues de alguna forma satisface el deseo de tener sexo con otras personas o de hacer cosas nuevas.

5. Ir más allá de los genitales

El sexo no solo es solo coito y genitales y algunos contenidos de cine erótico pueden ayudar a que se atrevan a salir de la rutina de solo tener relaciones sexuales, sino que lo dejen de lado y descubran el resto del cuerpo, estimulando los cinco sentidos: gusto, olfato, vista, tacto y oído.

(Foto: Pexels)

Pueden probar la ropa interior sexy, una espuma para dar masaje, lubricantes de sabores o hasta juegos sexuales con los ojos vendados.

Como ves, existen muchos beneficios de ver cine erótico con tu pareja, solo deben recordar que no todo es real y que pueden inspirarse, pero no tratar de imitar todo a la perfección. Por supuesto, si tu pareja no disfruta de ver estos contenidos o no le excitan, no se debe forzar, busquen otras alternativas.

(Con información de Men´s Health y Cuídate Plus)