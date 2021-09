3 razones por las que una mujer tiene un orgasmo precoz

El orgasmo precoz no solo es cosa de hombres, muchas mujeres pueden sufrirlo por una mala técnica de estimulación

Planned Parenthood define al orgasmo como la parte más intensa de la excitación sexual. La tensión sexual sube hasta que llega a su punto más alto y ahí es cuando se libera la presión del cuerpo y los genitales.

(Foto: Pixabay)

La señal más notoria de un orgasmo es una sensación intensa de placer en los genitales y en todo el cuerpo. Los músculos de la vagina o el pene se contraen o aprietan de forma involuntaria, una vez por segundo en promedio y se repiten de cinco a ocho veces. El ritmo cardiaco y la respiración también se aceleran.

Orgasmo precoz en mujeres

El orgasmo precoz puede acabar con el placer sexual antes de lo esperado y aunque para muchas mujeres no es un problema debido a que rápidamente pueden tener otro, no es así para todas. Hay casos en que se genera angustia y malestar por sentir que el encuentro sexual se torna muy breve o por lo menos la parte en que hay más excitación sexual.

De acuerdo con Melanie Sosa, licenciada en psicología y educadora sexual, el término orgasmo precoz no es del todo correcto, ya que no hay un tiempo establecido para llegar al clímax. Lo que sí sucede es que se experimenta un orgasmo antes de lo deseado, es decir, que no se tiene control sobre el mismo.

(Foto: Pexels)

La experta precisa a Clarín, que el orgasmo femenino puede experimentarse a los pocos minutos de haber comenzado con la estimulación, lo que causa frustración en la mayoría de los casos.

¿Por qué ocurre un orgasmo precoz femenino?

De acuerdo con Sosa, existen varias razones por las que una mujer puede tener un orgasmo precoz, entre las que destacan:

1. Forma de estimulación

Lo que más influye a la hora de tener un orgasmo es la estimulación, especialmente la que ocurre en el clítoris. Esta zona es muy sensible debido a que tiene miles de terminaciones nerviosas que facilitan el clímax.

De manera que, cuando desde el principio de la actividad sexual se estimula de forma directa el clítoris, es posible que el orgasmo ocurra muy rápido.

(Foto: Pexels)

2. Pocos encuentros sexuales

Julia Santeccchia, psicóloga y sexóloga clínica, destaca que la ansiedad y la abstinencia sexual prolongada pueden ser factores importantes para que se desencadene el orgasmo precoz en las mujeres.

Estar mucho tiempo sin tener relaciones sexuales o sin disfrutar de la masturbación influye en gran manera.

3. Demasiada excitación

Algunas mujeres atribuyen el orgasmo precoz a relaciones o vínculo de pareja que son demasiado excitantes, es decir, que elevan las ganas de tener sexo rápidamente, así como las sensaciones placenteras durante el mismo.

(Foto: Pexels)

La excitación puede ser muy intensa también en determinadas prácticas sexuales, como el sexo oral, que puede llevar al orgasmo demasiado rápido sin importar quién es la pareja sexual.

Tener un orgasmo precoz no es en sí mismo malo, ya que hay quienes disfrutan más llegar rápido y de forma intensa, el problema está cuando hay una sensación de insatisfacción, frustración y hasta miedo al encuentro sexual.

"El problema del orgasmo precoz no es durar poco, sino la culpa por haber fallado y sobre todo, fallarle a la pareja. Cuando ocurre, el deseo y el interés pueden perderse", dice Santeccchia.

(Foto: Pexels)

¿Qué hacer para evitar el orgasmo precoz?

Santecchia sugiere ir lentamente con la estimulación sexual, recorriendo primero el cuerpo con caricias y dejando al último la estimulación del clítoris. Si se empieza a sentir que se acerca el orgasmo, hay que parar y cambiar de posición o de movimientos. Lo importante es aprender a retrasar el orgasmo si así se desea.

En caso de que eso no funcione, lo ideal es visitar a un sexólogo para que encuentre las razones que hay detrás del orgasmo precoz, pues podría ser por razones físicas, psicológicas o problemas de pareja.

(Foto: Pinterest)

Ahora que ya conoces las razones por las que ocurre un orgasmo precoz en las mujeres, puedes empezar a trabajarlo para tener el control de tus sensaciones y disfrutar al máximo a solas o en pareja.

(Con información de Clarín y Planned Parenthood)