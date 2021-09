Tengo fantasías recurrentes y no sé si estoy aburrido con mi pareja

La idea de abrir la relación y compartir esa intimidad me llama mucho y hasta me excita

Mi marido y yo somos una pareja gay, tenemos ya 11 años de casados y hasta ahora hemos sido muy conservadores en lo sexual, pero como todo, estamos entre el panorama de innovar o caer en la rutina, y la verdad es que no queremos dejar que la pasión nos abandone. Desde hace meses tenemos la idea de hacer un trío, sería nuestra primera vez y si bien antes no me había llamado la atención, la idea de abrir la relación y compartir esa intimidad me llama mucho y hasta me excita. No sé si estoy aburrido ya, pero la idea de que mi marido me penetre mientras le hago sexo oral a otro hombre se ha vuelto recurrente, pero no sé si él pueda con eso.