"Soy bisexual y me enamoré de los dos integrantes de un matrimonio"

Las reglas desde el principio estaban claras y las acepté: nada de sentimientos, es solo sexo; ellos son la pareja, yo la tercera invitada; nada de contacto con alguno de los dos fuera de cama.

Todos usamos anticonceptivos y otros etcéteras. Pero no conté con que frecuentar a las personas hace que empieces a tener un “nexo” con ellas, en este juego no solo llegas, te metes a la cama y coges, a veces te tomas una copa con ellos y charlas, a veces el juego previo empieza en un bar y acaba en un motel, al final intimas de alguna manera, eso es peligroso, me enamoré. Lo peor es que de ambos. Ella como mujer y el como hombre son mi delicia, pero mi realidad, que duele, me dice que ella no es mi mujer ni él mi hombre. Así el sexo por muy satisfactorio no es placentero, ¿me explico? Ya no estoy feliz, pero no los quiero dejar.

Saber qué necesitas es diferente a saber qué quieres

Si de algo no podemos tener el control es de las emociones y menos de aquellas que se desatan en procesos de la naturaleza humana tan primitivos como el sexo. Es un mito que el sexo sin amor no entrañe cierto grado de conexión, ya que para aceptar el encuentro erótico se pasa por ciertos filtros, no es un mero acto instintivo, o de otra manera tendríamos sexo con quien fuera, y eso no pasa, elegimos.

Por otra parte, este tipo de relaciones eróticas tienen un componente especial que hace que las personas desarrollen un nivel de intimidad que puede devenir en que aparezcan sentimientos de afecto entre todos, y eso se llama complicidad.

La complicidad es un elemento muy importante y complejo en las relaciones humanas, pues como dice la sexóloga Valerie Tasso “un cómplice es, ante todo, un camarada particular, alguien que participa solidariamente en el devenir de otro; es quien recibe, entrega y comparte la posesión del “secreto”. Y en este trío, ser el unicornio te hace la clave de la relación, la guardiana del secreto fuera del matrimonio, una importancia que te ha llevado a desarrollar este afecto que se adereza del placer erótico del sexo y de la cordialidad en el trato entre todos. No eres feliz, porque esto no satisface tus necesidades sexuales ni emocionales, saber qué necesitas es diferente a saber qué quieres.

Siempre me han gustado los hombres maduros, los experimentados y los que te tratan como mujer. Pero no los “rabo verde”, esos quieren todo sin dar nada. A mí me gusta una relación en donde ambos dan algo, por eso estoy feliz ahora, con alguien que me ayuda a ser independiente, libre. Conocí a Antonio en una reunión de compañeros de trabajo, nos gustamos desde el inicio y sin más quedó claro que queríamos algo más que sexo casual, pese a que está en sus tempranos 50s y yo estoy aún lejos de los 30. Yo estaba por rentar un departamento con un amigo, pero a él no le pareció la idea; en cambio, me paga la renta y tenemos todo el espacio para nosotros cuando viene y se queda, porque no vivimos juntos y hasta cierto punto es mejor, no estoy lista para ser ama de casa. Eso sí, me apoya con mis gastos de ropa, paga las vacaciones en buenos lugares y me ha dado una tarjeta adicional con crédito controlado que siempre tengo a tope.

Yo no puedo más que agradecerle y por lo tanto cumplirle con estar siempre dispuesta y lista para darle el mejor sexo de mundo, a la hora que lo necesite, o ir con él a donde quiera.

Es viudo y tiene un par de hijos un par de años más jóvenes que yo quienes no saben nada de lo nuestro, yo no le he dicho nada a mi familia porque no creo que mi padre lo acepté, así que solo vivo el momento sin esperar nada a futuro, pero siento que tengo una doble vida.

RESPUESTA: El sexo sin amor que paga la renta

Uno de los sueños de toda persona es tener dinero sin tener que trabajar, y como un espejismo, parece que bajo la nueva mirada de las opciones sexuales se ha modernizado lo que en otras épocas se conocía como “la casa chica”, y ahora, los antes “viejos libidinosos” se volvieron los Sugar Daddys deseados de hoy, que están dispuestos a pagar y bien, en especie a cambio de solo sexo.

El sexo como moneda de cambio es polémico. Para muchos si no se acompaña de amor, no cuenta ni vale, por ello el sexo sin amor que paga la renta hoy es una forma de conseguir manutención.

La línea entre la prostitución y esta forma de relación es muy delgada, para muchos sí lo es porque media un bien económico y para otros no lo es porque es un acuerdo entre dos personas que tienen una relación “estable”. Como un fenómeno que apenas lleva poco más de una década con estas características y que aún no es muy popular en países fuera del llamado primer mundo, hay poco análisis serio al respecto. Lo que la mayoría de los sexólogos coincide en señalar es que los hombres que gustan de ser Sugar Daddy tienen un perfil de inseguridad en su masculinidad y buscan reforzarla “comprando” jóvenes que validen su potencial sexual.

Hace 20 años no me imaginaba que estaría en esta situación. Me casé a los 21 con una extraordinaria mujer y tenemos tres hijas ya mayores de edad pero siempre tuve un secreto sexual que no me atrevía a confesarle a mi esposa hasta hace unos meses. Siempre tuve la inquietud de experimentar una penetración anal. Cuando se lo conté, me sorprendió que su reacción fuera intentarlo con un arnés, y así lo hicimos; pero no era lo que yo en verdad buscaba, yo quería sentir la embestida de un hombre con un miembro viril verdadero. Mi mujer accedió a que tuviera esa experiencia y quedamos que sería la única, pero las cosas se me fueron de control.

Me gustó, me gusta la sensación y me excita al grado de que cuando todo acaba busco con más lujuria a mi mujer, y ella ahora está más apasionada que cuando nos casamos.

El caso es que no quiero dejar ese sexo anal, que práctico de manera clandestina, y que curiosamente no me hace sentir homosexual porque no experimento ningún sentimiento de amor o atracción hacia los hombres, me siguen fascinando las mujeres y creo que hasta amo más a la mía, pero sé que mi esposa ya no consentirá que sea permanente.

RESPUESTA: Compartirte frecuentemente puede ser visto como transgresión a los límites

Los sexólogos reconocen esto como una flexibilidad sexual que no precisamente es de un perfil homosexual. Se conoce como heteroflexibilidad y se es más fácil de encontrar entre personas jóvenes que exploran dentro de la sexualidad. Sin embargo, muchos adultos se han dado la libertad de experimentar o saciar ciertas inquietudes sexuales, como el sexo anal entre hombres. En estos casos se trata más de satisfacer una preferencia sexual, es decir una práctica sexual que se prefiere sobre otras por el placer que representa, que de vivir una necesidad homosexual, donde el factor erótico es la relación con un hombre, por ser hombre. Sin embargo, no todas las personas están en contra de esta flexibilidad, pero eso no hace que la acepten de manera incondicional.

Para muchas parejas ceder ante una curiosidad ya es muestra de apertura en la relación de pareja, pero aceptar compartir frecuentemente a la pareja puede ser tomado como trasgresión a los límites.

Ya en los años 50 Alfred Kiney había creado una escala, que evaluando el historial sexual de la persona puede establecer siete diferentes grados de comportamiento sexual donde cero es totalmente heterosexual y seis exclusivamente homosexual.