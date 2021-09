Soy amante de un hombre gay y ya me cansé de la clandestinidad

Estoy cansado de verlo salir con ella a esos eventos donde pasan como la pareja perfecta mientras yo espero a que me haga un espacio en su agenda

Me duele haber llegado a este punto en mi vida cuando pensé que jugar al amante me traería más beneficios que problemas, me convertí en el amante de un hombre gay, que me tiene en la sombra. El asunto es que tiene un matrimonio heterosexual, desde el inicio me dijo que no lo va a dejar porque para su vida laboral y social es muy importante y que, si bien no ama a su esposa con la pasión que tiene por mí, si la quiere mucho porque ha sido una excelente mujer con él. Estoy cansado de verlo salir con ella a esos eventos donde pasan como la pareja perfecta mientras yo espero a que me haga un espacio en su agenda y nos veamos siempre en la clandestinidad, sin poder si quiera compartir una salida a sitios donde podríamos ser nosotros expresando nuestro amor frente a los demás sin ocultar que somos gays.