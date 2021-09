Salgo con dos hombres casados y ambos aceptaron hacer un trío

Los casados siempre me han llamado la atención porque casi nunca dejan pasar la oportunidad de coquetear

Nunca pensé que tener un amante podría ser la puerta a mis fantasías sexuales. Los casados siempre me han llamado la atención porque por muy fieles que se digan, casi nunca dejan pasar la oportunidad de coquetear y hasta llegar mucho más allá. Mi ex es casado, y cuando me dejó por volver con su esposa, juré que no lo aceptaría jamás de regreso. Ahora estoy de amante de otro hombre casado que me trata como reina y que en el sexo llega hasta a la perversión. Mi ex me ha rogado que vuelva con él aceptando hasta que yo siga con mi amante actual, les propuse hacer un trio y ambos aceptaron; uno por pervertido y el otro por no perderme.