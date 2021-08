Quise ser moderna al abrir la relación y descubrí que mi marido es gay

Cuando mi esposo me propuso que tuviéramos sexo casual fuera del matrimonio, pensé que por lo menos no habría mentiras

A veces, hacerse la moderna y sentirse que una es muy vanguardista trae sorpresas inesperadas. Acepté que mi marido tuviera sexo fuera del matrimonio, la verdad siempre crecí pensando que los hombres en algún momento son infieles, quizá porque en mi familia todos los fueron y desde mis abuelas hasta mi madre decían que así son los hombres, callaban y dejaban que "se les pasara". Así que cuando mi esposo me propuso la idea de que tuviéramos sexo casual fuera del matrimonio, pensé que por lo menos no habría mentiras y la cosa sería más justa, y acepté. Pero descubrí que él, a diferencia de mí, que si he tenido un par de veces sexo casual, tiene una pareja de 23 años y es hombre, mi marido en realidad es gay. No sé cómo asimilar la situación.