Quiero que los amantes de mi pareja tengan sexo conmigo también

Mi esposa me fue infiel con un hombre de sexo servicio en una despedida de soltera. De inicio mis sentimientos estaban muy confundidos porque no la pensé capaz. Conseguí saber quién era el tipo y lo busqué, es de los que ofrece servicio a "hombres y mujeres" y nos citamos en un hotel. Cuando llegó, empezó a seducirme y me dejé, creo que muy en el fondo tenía ganas de experimentar con hombres y él, la verdad, es bueno en su trabajo. Mientras me hacía de todo yo imaginaba que eso mismo le había hecho a mi mujer y más que sentir coraje al imaginarlo, me excitaba más, tuve el mejor orgasmo de mi vida. Creo que me volví loco, porque ahora quiero que mi mujer tenga sexo con otros y que después de estar con ella tengan sexo conmigo.