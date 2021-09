Quiero complacer a mi pareja con un trío sexual, pero me asusta

La verdad me asusté un poco con la idea porque él siempre me había dicho que era una de sus fantasías sexuales

Llevo varios años con mi pareja y como en muchos otros casos, caímos en la rutina sexual, así que queremos hacer cosas nuevas para volver a encender la llama de la pasión. Recientemente mi novio me propuso hacer un trío: él, yo y otra mujer. La verdad me asusté un poco con la idea porque él siempre me había dicho que era una de sus fantasías sexuales, pero no pensé que quisiera llevarlo a la realidad. Además, como ninguno de los dos tiene experiencia en eso, no sabemos cómo hacerlo. Una de mis principales preocupaciones es que a mi pareja le termine gustando esa persona que invitemos a la cama más que yo y que eso pueda abrir las puertas a una infidelidad. La verdad deseo complacerlo y romper la rutina en nuestra relación, pero no sé qué reglas hay que tomar en cuenta o las precauciones que debemos seguir.