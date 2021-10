No puedo evitar tratar a mi marido como un mero objeto sexual

El asunto ha ido creciendo al grado de que sabe que le soy infiel pero no dice nada

No sé por qué desde hace un tiempo a la fecha me satisface tanto humillar a mi marido. El asunto ha ido creciendo al grado de que sabe que le soy infiel pero no dice nada, es como un secreto a voces. Pero no es el gusto por la infidelidad en sí lo que me tiene en este matrimonio, sino que mi marido ha terminado por asumirse como un mero objeto sexual, que hace lo que quiero, carente de voluntad y personalidad que me implora por sexo. Sé que esto no es normal pero no puedo evitar estar aquí, como él no puede evitar quedarse pese a este mal trato.