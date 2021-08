No creo en la monogamia pero duele saber que mi esposa está con otro

No me duele que se haya acostado con otro, sino que me lo dijo, saberlo me pone mal

Nunca se puede estar seguro de nada, por más cosas innovadoras que quieras hacer en la relación de pareja, mientras seamos humanos habrá errores o por lo menos inseguridad. Desde que éramos novios, nuestra relación la manejamos bajo la consigna de libertad, esa que se debe fundar en el respeto y así pasaron seis años. Con un acuerdo que hasta hoy funcionó: si vas a tener sexo fuera de casa está bien, solo no hay que decirlo. No es que los dos estuviéramos todo el tiempo en otras camas, pero cuando se daba la oportunidad y valía la pena lo hacíamos porque no creemos en que el ser humano es monógamo, así que solo era eso sexo casual y ya, por lo mismo jamás ni ella me contaba ni yo se lo decía. Pero ahora este sentimiento de haber sido traicionado no me deja, no me duele que se haya acostado con otro, sino que me lo dijo, saberlo me pone mal. No había razón para esa confesión solo lo dijo sin más, como comentario la margen, sin cuidar esa privacidad. Estoy herido.