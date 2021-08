Mi pareja prefiere invitar a otra mujer que sea la sumisa en el sexo

Tener a otra sumisa no sé si me confundiría los sentimientos y generaría deseos eróticos hacia la otra

Después de muchas cosas que hemos tenido que enfrentar como mujeres lesbianas, mi pareja y yo tenemos una relación sólida y vivimos una sexualidad sin tapujos. Queremos experimentar abrir un poco la relación y que otra mujer se nos una, pero que seamos nosotras quienes pongamos las reglas del juego porque la verdad nos gusta un poco el tema de los roles sexuales de dominación, pero ambas somo dominantes natas y nos cuesta trabajo pasar por sumisas. Mi pareja piensa que lo mejor es que nuestra invitada sea la sumisa, pero a mí me excita verla sumisa conmigo y eso impulsa mi deseo hacia ella, y tener a otra sumisa no sé si me confundiría los sentimientos y generaría afectos y deseos eróticos hacia la otra.