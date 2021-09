Mi pareja pierde la erección y no sé si es porque yo hago algo mal

Cuando pasó la primera vez, no le di importancia, pero claro, que pase una segunda vez me confunde mucho

Me reencontré con un hombre por quien hace un par de años sentía atracción, pero en ese momento no se dio la cosa. Ahora los dos nos gustamos mucho y tenemos sexo, solo que yo soy muy joven y él tiene 40. Hemos tenido relaciones 3 veces y la primera todo bien, pero estas dos últimas veces surgió un problema. Cuando empezamos con los preliminares y a tener penetración, llegó un momento en el que su erección bajó por completo, entonces empezamos a hacer otras cosas sin dar importancia a esto y al cabo de un rato largo, volvió su erección y seguimos la marcha hasta que finalmente tuvo el orgasmo. Cuando pasó esto la primera vez, no le di importancia, pero claro, que pase una segunda vez me confunde mucho, no sé cómo reaccionar porque ya son dos veces seguidas y tampoco estoy segura de si hay algo que hacemos o que yo hago mal mientras estamos juntos.