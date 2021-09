Mi pareja me pidió tiempo y no sé cómo seguir, no puedo esperar tanto

Ella me dijo que no podía decidir si seguir saliendo conmigo o no, que estaba confundida y que deberíamos tomarnos un tiempo para pensar

He estado saliendo con una chica hace 4 meses y se enteró que inventé que había tenido una novia antes y amigas, pero le expliqué que lo hice por culpa de mis inseguridades y para poder sentirme más "hombre". Le pedí disculpas por lo que había hecho y que asumía toda la culpa. Ella me dijo que no podía decidir si seguir saliendo conmigo o no, que estaba confundida y que deberíamos tomarnos un tiempo para pensar y razonar los dos, que las heridas todavía seguían abiertas pero que quería seguir manteniendo un contacto conmigo y esperar hasta vernos porque ahí se iba a dar cuenta si ella me quiere. También me dijo que sentía que se había enamorado de una personalidad que no existe y que lo mejor sería dejarlo en el tiempo. Ahora estamos hablando poco, pero siento que no puedo esperarla tanto tiempo, que necesito saber una decisión, por más que me duela. Asumo que me equivoqué y que no estoy en condiciones de exigirle nada, pero ahora yo también me siento muy confundido. No sé cómo seguir y cómo actuar ante ella, si sacarle charla, hablar normal o tratar de no hablarle y que ella me hable para respetar su tiempo.