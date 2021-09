Mi novia bisexual cree que soy muy abierto en el sexo, pero no es así

Nunca me habían preocupado los ex de mis parejas, hasta hoy. Desde hace medio año estoy en una relación con una chica bisexual que me tiene loco pues me gusta desde hace años. Su última pareja es una mujer a la que le ha dado por mandarme mensajes, que ya me empiezan a poner inquieto porque se le nota dolida. Igual, comenzó a poner dedicatorias para mi novia en sus redes y desde hace un mes logró que la volviera a seguir. No soy de los que les dice a sus parejas qué hacer, pero la situación no me gusta. Mi novia cree que por el hecho de aceptar su bisexualidad soy muy abierto en el sexo y las relaciones, pero la verdad es que no es así. Los tríos, el poliamor y esas cosas no me van. No sé cómo detener esta situación.