Mi esposa quiere una relación de poliamor pero no comprendo las reglas

Estoy enamorado y de toda la vida me ha costado mucho trabajo decirle no a las propuestas de mi mujer. Llevamos cinco años de casados y han sido unos años maravillosos, pero su última propuesta me tomó verdaderamente por sorpresa, me habló de poliamor . Yo la verdad no podría vivir sin ella y sé que nuestro amor es fuerte, y nuestra relación única pero más allá de celos siento que no comprendo las reglas del juego y cómo sería el compartirla. Ella me dice que soy el amor de su vida pero que siempre han permanecido en su corazón otras dos personas con quienes estuvo antes que yo y que antes de hacer algo que nos lastime, prefiere experimentar el poliamor . Pero el tema aquí es ¿quién pone las reglas en el poliamor ?

-Esposo confundido

PSH: Querido Esposo confundido,

El poliamor es un término que muchas veces no se entiende bien y se confunde con promiscuidad. Se trata de mantener una relación afectiva, íntima, emocional y sexual de manera duradera y simultánea con varias personas, con el pleno consentimiento y conocimiento de todos los involucrados. En teoría y bien entendido se basa en el amor, cuidado de los otros bajo una comunicación clara y sincera, pero expertos en sexualidad humana como Valeri Tasso, por ejemplo, explica que en una relación amorosa es necesario el esfuerzo diario, el compromiso, el saber ceder, el compartir y el aprender a mediar mucho las cosas y si esto es complejo en una relación uno a uno, en relaciones de más participantes puede ser complicadísimo y frustrante, más si no hay la madurez para entender que cada relación es particular pese a que se compartan las personas y que no se den comparaciones o preferencias.

En el poliamor todos dictan y pactan las reglas porque no hay una pareja principal, hay un grupo de personas, por eso los celos, la falta de compromiso, las emociones mal manejadas desestabilizan fácilmente el poliamor.

Suele suceder que la gente no busca poliamor sino promiscuidad donde el sexo es lo más importante enmascarando relaciones superficiales y dando pie a la poligamia, en la cual sus participantes son personas inmaduras, incapaces de comprometerse en busca de amor sin complicaciones, obligaciones, sin sentimientos de culpa. La psicóloga Elizabeth Sheff, en su libro The Polyamorists Next Door: Inside Multiple-Partner Relationships and Families dice que el poliamor es una forma de vida y no solo una moda o etapa sexual de la pareja, en esta todos los involucrados cuentan, tienen jerarquías y roles específicos, pero a pesar de ser una práctica positiva es complejo y laborioso por lo que muchas personas no logran superar la monogamia.

