Mi amante de años se casó y me siento traicionada, deprimida

Desde antes de casarme hace siete años tenía un amante. Era una relación meramente sexual porque él no es de los que se casan, pero es un gran amante, así que conservé la relación de manera esporádica y clandestinamente. La relación estaba muy acordada, no había presiones, celos ni mucho menos exigencias, así que, si no contestábamos el teléfono o los mensajes en semanas no pasaba nada, pero el sexo cuando se daba se disfrutaba muy bien. Me mandó un mensaje hace unos días y me dice que cambiará de número, que no me lo podrá dar y que se acaba de casar, que lo nuestro acabó. Me siento traicionada, estoy deprimida y con un marido confundido y preocupado.