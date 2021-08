Me gusta el sexo casual lésbico, pero solo con casadas

Lo que ha tenido de bueno es que al ser yo también esposa, mi marido tiene más morbo por saber de mis "deslices" que celos

No sé por qué tengo esta fijación. Solo me gusta tener sexo casual con mujeres casadas. Lo que ha tenido de bueno es que al ser yo también esposa, mi marido tiene más morbo por saber de mis "deslices" que celos. Mi bisexualidad ha sido, en este sentido, una ganancia en nuestro matrimonio más que una complicación. Pero desde siempre solo me he podido relacionar con mujeres casadas. Ahora que también lo estoy yo comprendo parte de lo que les falta y, no lo niego, lo uso a mi favor, quizá por eso es que puedo llegar a tener sexo con ellas. Hay necesidades generales que ellos no son buenos para satisfacer, escuchar sin querer resolverle el problema, el cansancio y el hartazgo de ciertas rutinas, por ejemplo. La verdad creo que en el sexo lésbico canalizo parte de las cosas que yo también vivo como esposa, es más que sexo lujurioso como muchos creen, incluido mi marido, es más como intimar con quien vive tu realidad.