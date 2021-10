Me excitaba que mi esposa subiera fotos eróticas pero ahora me molesta

Al principio cuando la veía hacerlo lo sentía como una travesura y me divertía, pero de un tiempo acá me empieza a molestar

Siempre me consideré un hombre seguro de mí mismo y por ello los celos jamás han sido parte de mis relaciones amorosas. Mi esposa abrió un perfil en una página donde sube fotos suyas con poca ropa, en poses eróticas y quien quiera ver más o hablar con ella debe hacer un pago. Acordamos que la cosa jamás pasaría del mundo virtual, y que puede estar desnuda sin enseñar los genitales. Han pasado casi nueve meses, al principio cuando la veía hacerlo lo sentía como una travesura y me divertía, pero de un tiempo acá me empieza a molestar el hecho de que ella lo disfrute tanto, se ha vuelto su trabajo lo que era una ganancia extra; se ha puesto horario y renunció a su trabajo de contadora.