Me enamoré de un bisexual y temo que me sea infiel no solo con mujeres

Desde hace tiempo que mis sentimientos están enfocados en un hombre que tiene todo lo que he considerado perfecto para mí. No niego que empecé a tratar de seducirlo con la esperanza de que fuera mío, pero su confesión me superó. Acaba de terminar una relación de varios años que le marcó profundamente y está en duelo superando el amor por un hombre, porque es bisexual. Esta es de las cosas que jamás piensas que te van a decir, más porque él es una persona muy reservada y jamás había tocado el tema en el trabajo, de donde nos conocemos. Siempre que se refería a él lo hacía con frases como "el amor de mi vida" "mi pareja" "en mi relación" etcétera. Estoy emocionalmente confundida porque por una parte no me importaría esperar a que supere la separación e incluso estar ahí para él, pero saber que ama de esa manera a los hombres no es algo fácil de aceptar. Me veo en una pesadilla pensado que la desconfianza en este caso puede estar más allá de una falda corta y ceñida, sino en cualquier pantalón. Lo amo, pero no sé qué hacer con su bisexualidad.