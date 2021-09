Me enamoré de mi mejor amiga; tuvimos sexo y para ella solo fue casual

Las dos somos lesbianas y nos vimos a escondidas; tuvimos solo un encuentro sexual

Desde niñas, la mejor amiga de mi hermano y yo nos hemos llevado muy bien, éramos como un trío inseparable todo el tiempo, aunque la amistad de ellos siempre ha sido mucho más marcada. Ahora que somos adultos no sé cómo manejar las cosas porque estoy enamorada de ella. A mi hermano no le molestaba mi lesbianismo, hasta ahora, que me prohibió tener una relación con ella. Las dos somos lesbianas y nos vimos a escondidas de mi hermano, tuvimos solo un encuentro sexual y fue maravilloso, pero para ella solo fue sexo casual por lealtad a mi hermano, y yo no sé si ser leal a mi hermano o a mis sentimientos.