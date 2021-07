Llego al orgasmo solo por ver a mi esposo tener sado con otra

Dicen que si no se prueba no se puede saber si algo nos gusta, pero creo que el problema está en que algo nos guste más de lo que pensábamos. Desde hace mucho me di cuenta de que me gusta el sexo rudo y que eso de los golpes me hace fantasear mucho pero también tengo claro que no soy buena para golpear gente, sé que en el momento no me atrevería. Hablé de eso con mi marido después de que vimos la película de las 50 sombras que pasaron por TV, y llegamos a un acuerdo, él se dejaba hacer sexo rudo , pero yo le permitía tener sexo con otra. Nos contactamos con una chica que tendría sexo con él, pero antes iban a tener un poco de sado, mientas yo los miraba. Al principio estaba muy ansiosa, sentía como que se nos había pasado la mano y que todo eso era una locura y más aún un error, pero cuando ella llegó y empezó a seducirlo, pero también a maltratarlo, todo cambió. Fue un placer indescriptible lo que experimenté. Había una extraña mezcla de morbo y excitación, llegué al orgasmo de solo verlo. No puedo sacarme la experiencia de la cabeza, pero él ya no quiere el sado, pero sí el sexo con otras.

-Amante del sado

PSH: Querida amante del sado,

Cuando una persona siente placer al dañar, humillar o agredir a otros presenta una actitud sádica. El sadismo sexual es considerando una parafilia y es una forma de sadismo calificado de acuerdo con el Manual de los Trastornos Mentales como un trastorno de la personalidad con diversos niveles. En el terreno sexual los sádicos sienten placer erótico cuando sus parejas se dejan agredir ya sea física o verbalmente como parte del juego sexual donde además de ser acordado y consensuado hay límites claros para salvaguardar la seguridad e integridad de ambos.

Excitarse con la crueldad es uno de los principales rasgos de las personas con trastorno de la personalidad sádico.

Estas personas además gozan con ejercer la dominación y son controladoras que suelen limitar la libertad de las personas con las que conviven, lo cual no es considerado sano, por ello, cuando el placer se centra en la crueldad debe ser atendido. La mayoría de los estudios sobre el sadismo y sus causas concluyen en que no es posible aún determinar con exactitud las causas que provocan esta parafilia; sin embargo, la química cerebral así como las conductas poco empáticas y de violencia aprendidas en la infancia son las que aparecen más constantes en los sádicos; tener una infancia donde se está expuesto a vivir constantes escenas de violencia o donde el menor es golpeado pero se le dice que se le pega porque se le ama o que las personas que bien lo quieren lo harán sufrir, son ideas que llegan a detonar la personalidad sádica en el área de lo sexual.

Desde hace casi un año vivimos en una relación de trío sexual. No es que siempre mi esposa y yo tengamos sexo en esta modalidad pero se convirtió en algo más frecuente desde hace unos meses. Nuestra invitada, siempre la misma por cuestiones de evitar contagio de enfermedades, sabía que una de las reglas era el uso de anticonceptivos ya que ni mi esposa ni yo queremos hijos. Con mi esposa no uso condón porque ella ya está operada y solo hemos tenido sexo sin protección en trío una vez, pero si bien a ambas las estimulo con mi pene en el clítoris, solo a mi esposa la poseo. Hoy resulta que nuestra amante está embarazada, asegura que soy el padre y argumenta que los anticonceptivos fallaron y que no va a renunciar al bebé. Mi matrimonio se está fracturado porque esto no lo vimos venir jamás y no tenemos la misma manera de reaccionar ante el asunto, ambos estamos frustrados.

-Esposo frustrado

PSH: Querido Esposo frustrado,

Una de las cosas que se pierden de vista muchas veces en el sexo es que éste produce bebés y que, si no se quiere tener un embarazo, lo más elemental es el uso de los anticonceptivos por parte de todos. El exceso de confianza es muy común para que las cosas salgan como no se planearon, más cuando se trata de hacer realidad las fantasías sexuales. La Universidad de Quebec llevó a cabo en 2014 una encuesta telefónica sobre los tríos más comunes y encontró que tener relaciones sexuales con dos mujeres era una de las cinco fantasías más pensadas entre hombres; para 2017 el instituto Kinsey de Estados Unidos realizó un estudio donde descubrió que hacer un trío era la fantasía sexual número uno en ese país. Un año más tarde, la Universidad de Indiana descubrió que participar en un trío, pese a ser una fantasía muy pensada, no era una conducta tan común, pero en todos los casos se coincidió en que abrir la relación de pareja a otras personas en el área sexual aumenta todos los riesgos que conlleva la práctica sexual, incluido el embarazo.

Las personas participan en tríos sexuales de primer momento por curiosidad, pero las causas de dejarlo son muy variadas y van desde que esta experiencia no cumplió con las expectativas hasta traumas o padecer violencia.

He pasado, como mucha gente mayor de 30 años, por diversas parejas. Mi única diferencia es que yo he tenido hombres y mujeres porque soy bisexual, cosa que jamás he negado ni ocultado a las personas con quienes he compartido desde una relación formal hasta sexo casual. Teniendo en cuenta eso, jamás pensé que mi orientación fuera a ser un motivo para la agresión. Mi último romance, con un hombre muy apasionado acabó porque me asfixiaba, era tremendamente celoso, posesivo, pero muy entregado a la relación; sin embargo, al final no funcionó, no soy de los que se sienten bien cuando de todo hay que dar explicaciones para que no "haya malos entendidos". Empecé hace unos meses otra relación, esta vez con una mujer maravillosa y de casualidad nos encontramos en un café con mi ex. Mi asombro fue enorme cuando en sus redes sociales posteó que soy un asco de gay porque me dejé seducir por una mujer. No ha faltado quien me cuestione mi sexualidad y ataque a mi novia.

-Bisexual agredido

PSH: Querido Bisexual agredido,

Un mito que debe desaparecer es que ser gay es ser a fuerza incluyente. Esa idea de que las personas de orientación distinta a la heterosexualidad no discriminan, es falsa. Se llama endodiscriminación y es un fenómeno social que se da cuando una persona no acepta a alguien que pertenece a nuestro propio grupo social; en este caso "la endodiscriminación LGBTI es un fenómeno social que promueve, reproduce y solapadamente intenta justificar lo injustificable: la exclusión de algunos de sus mismos integrantes" como explica el grupo LGTBI Voz Latina en su sitio web.

De manera que dentro de este colectivo hay quienes discriminan unos a otros por muchas causas, desde la apariencia, porque se ven afeminados, porque lucen más o menos masculinos o masculinas; porque son bisexuales, trans o hasta porque ya son adultos mayores.

Si a esa tendencia le sumamos el despecho, la persona puede cometer todo tipo de agresiones y a sabiendas de que la homosexualidad para muchos es motivo de discriminación, usarla por despecho, que de acuerdo al sitio https://www.psicologoencasa.es aunque pueda parecer que con el despecho lo que haces es odiar profundamente a esa persona, la realidad es otra. El despecho te mantiene vinculado a esa persona.

(Coordinadoras Cecilia Rosillo y Susana Carrasco)

