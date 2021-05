Juntos y también revueltos

La honestidad siempre ha sido un problema en mi vida y no porque yo mienta sino que mi bisexualidad me ha jugado malas pasadas. Mi primera relación fue con una mujer, la segunda con un hombre, y cuando ella se enteró me tachó de todo porque no le había dicho que en realidad era gay, pero no lo era, ni lo soy. Hoy comparto mi vida con dos personas, un hombre y una mujer, mi problema es que ella, que es heterosexual, sabe que soy bisexual y lo acepta, lo que no sabe es que estoy con otro también. Todo empezó cuando le confesé a mi novio gay (después de cinco años de fidelidad absoluta) que extrañaba el contacto con mujeres. Él es gay y no le importó que empezara a intimar con ella, y pasó lo que tenía que pasar, me enamoré también. Él no tiene miedo de que eso fracture la relación porque como dice: “ninguna te puede dar lo yo te doy”, pero ella no cree en las relaciones compartidas. Sabe que no soy partidario del matrimonio y creo que perdió las esperanzas de eso conmigo, pero la verdad me siento más pleno con él que con ella, quiero pasar al siguiente nivel y empezar a vivir con él, pero eso supondría que ella no podría ya venir a casa y al final sabrá de este trío que formamos, lo cual seguramente será el final con ella.

RESPUESTA: La relación heterosexual está en un segundo plano

Aceptar la bisexualidad de una pareja no significa otorgar acuerdos no pactados para que el otro haga una vida a la sombra de la relación. Es obvio que tu relación principal es la que tienes con la persona de tu mismo sexo y que la relación heterosexual pasa a segundo plano, las decisiones siempre se actúan cuando las personas son incapaces de hacerlo, de tomarlas de una manera consciente y madura. Pese a que una persona se resista a elegir, siempre se dará de una u otra forma preferencia a lo que en el fondo más valoramos, deseamos o queremos. En este aspecto, no se trata de que la pareja acepte una orientación sexual, se trata de que se viva la relación bajo los acuerdos que se establecen, como lo haces con él, pues por un lado tienes una relación de pareja homosexual abierta, pero por el otro tienes una relación heterosexual al más puro estilo tradicional. Son dos mundos distintos y no van a empatar de la manera que lo vives, con falsedad y engaños, pero debes buscar la coherencia en tu vida; sin embargo sabemos que esto es más díficil para las personas bisexuales, ya que son uno de los grupos sociales con niveles de depresión y ansiedad más altos debido a la poca aceptación que hasta entre lebianas y gays tienen, un estudio de la Universidad de Washington demostró que los bisexuales tienen el pronóstico más alto de tener una salud deficiente debido a la discriminación y la victimización.

Quizá porque crecí con la idea de que es normal que los hombres sean infieles, estaba más que preparada para esto. Mi abuela sufrió en silencio las infidelidades de mi abuelo, mi madre se separó de mi padre porque se cansó de ver desfilar mujeres con mi padre que era muy ojo alegre y cuando me tocó el turno de hacer una familia, en el fondo sabía que en algún momento esto podría pasar. A los tres años, justo después de que nació nuestro primer bebé, mi marido tuvo un flirteo con alguien de su oficina. Me dolió pero para ser sincera, también me relajó, y es que criar a un bebé era agotador, más con depresión post parto. Saber que no tenía que cumplirle a mi marido y que mi cuerpo deforme y adolorido no tenía además que cansarse con sexo me dio un respiro, él no me estaba dejando de querer sino solo se estaba desfogando sexualmente de meses de abstinencia. Soy franca, nunca me gustó mucho el sexo, no soy de esas que quiere diario, pero él sí, por algo ya tengo tres hijos. Mi madre me juzga de quererme y valorarme poco porque le conté que no quiero acabar mi matrimonio y que no sufriré como mi abuela, y que por eso dejo que mi marido tenga aventuras casuales fuera de casa, le doy permiso pues. Aunque me siento liberada de mi obligación sexual, no me hace feliz saber que en mi familia me ven como la engañada.

RESPUESTA: ¿Válvula de escape?

No es que las relaciones de pareja donde se abre el matrimonio a otras experiencias sexuales con otras personas sea malo o negativo, el asunto en tu caso es que eso sea una válvula de escape y no un acuerdo para mejorar su vida sexual. Estás disfrazando de mejoría algo que no aportas. La falta de actividad sexual de tu parte la delegas en extrañas, y no estaría mal si eso fuera una decisión de plena conciencia, y no la puerta de salida a una actividad que se nota, no deseas. Así la cosa no funciona, porque si bien no te engañas en saber que hay sexo extramarital en tu relación, cosa que además apoyas, sabes que tampoco funciona tu vida de pareja de manera satisfactoria en otras áreas y es en realidad el problema y donde te engañas, lo sabes; por eso cuando te dicen que te engaña en el fondo sabes que tiene mucho de cierto. El deseo sexual hipoactivo tiene muchas causas, desde el aspecto hormonal hasta el estrés o problemas psicológicos como la ansiedad o la depresión; ignorarlas y encubrirlas con sexo extramarital no las resuelve, lo hace un estudio médico del cual se obtenga un diagnóstico y que genere la posibilidad de llevar un tratamiento, que la mayoría de las veces es exitoso; de acuerdo a la Guía de la entrepierna, de la doctora Claudia Rampazzo, el deseo sexual y el apetito sexual son consecuencia de que la persona se sienta bien consigo misma y las circunstancias que la rodean, lo que aumenta la producción de endorfinas, que nos predisponen al apetito sexual.

Nos consideramos una pareja moderna en todos los sentidos, más en el sexual. Somos swinger desde novios y llevamos ya ocho años de casados, pero la rutina alcanza a todos y empiezo a aburrirme. Nuestra forma swinger no es extrema, pero es cotidiana, yo puedo coquetear, besarme y acariciarme con quien elija, y mi marido autorice, pero él no. El ve y disfruta, goza de saber que tiene a una mujer deseable, a una mujer hermosa que despierta pasiones en otros pero que solo es poseída por él. Y ese es el juego, vamos a lugares donde él se mantiene a distancia mientras yo “tiro el anzuelo” y espero a que él me diga cuál es “el bueno” para empezar a seducirlo abiertamente. Los antros son ideales para el toqueteo, para el manoseo y los besos descarados, ahí empieza lo bueno, porque todo lo que hago, no lo hago para complacer a mi “víctima” del momento, sino a mi marido que me contempla “ser de otro” mientras lo miro fijamente, eso no falla, lo excita a morir. Ya excitados, siempre hay apuro para llegar a casa, odiamos los hoteles porque nos dan la impresión de insalubres, solo es llegar a casa para tener sexo sin más preámbulos, donde sea. Pero esta rutina empieza a cansarme, al final, pese a tanta modernidad en nuestra vida sexual, empiezo a sentirme un tanto usada, ser solo el objeto de placer de mi marido que al final decide “mi libertad” de elegir.

RESPUESTA: Cuando el displacer aparece no es buena señal

No por muy moderna que parezca una relación es más avanzada ni mejor. El control tiene muchas maneras aparecer sin ser fácilmente identificable y ha sido, durante cientos y miles de años el motor y combustible del machismo. Como muy claramente señala el Consejo General de Psicología de España, la dominación y el control de la pareja son dos de las manifestaciones más habituales de la violencia contra la mujer, y la vía de inicio de maltrato psicológico y físico. Si bien como pareja comparten una excitación por el juego de la sumisión y dominación, que en otras palabras es una práctica sadomasoquista y puede ser un elemento de atracción muy poderoso, cuando el displacer aparece es una señal de que las cosas no van por buen rumbo. La sumisión sadomasoquista tiene límites y para marcarlos se encuentra la “palabra clave” que para en el acto, el juego erótico; en este caso sentirte “usada” no está siendo igual que sentirte sumisa, y este control tiene mucho de machista cuando es él quien controla todo, desde la elección del rival hasta el momento de parar. Es una práctica machista y no sadomasoquista, pues se queda con la mujer deseada por los demás, cuando primero la ofrece para excitarlos pero se las quita a voluntad y la “posee” como un triunfador, cuando ellos no forman parte del acuerdo erótico. Una de las cosas que más valida a un macho es tener a la mujer que todos desean, es la postura del macho Alfa, no solo tiene a su disposición muchas mujeres, el posee a “la más deseada”.