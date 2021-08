Hice tríos con mi pareja pero quiero volver a ser la única en su cama

Me inquieta que poco a poco no quiera regresar a ser solo ella y yo

Ir al siguiente nivel puede implicar muchas cosas, y nosotras, mi esposa y yo somos de las mujeres activas y creativas que van, según dicen, un paso adelante. Nunca hemos tenido miedo a experimentar, pero sabemos que todas las cosas se mueven por la ley de la causa y efecto, por lo tanto, le pensamos bien antes de arriesgarnos en nuevas aventuras. Se nos ha ocurrido tener una amante, abrir nuestra relación a otra mujer que nos haga sacar nuevas experiencias. La primera vez, no lo podemos negar, fue muy enriquecedora, pero después de tres veces empiezo a pensar que hay cosas que no llegan para quedarse. No digo que el trío sea malo o que me resulte aburrido, sino que de alguna manera quiero de nuevo sentir que soy única en mi cama con la mujer que amo. Ella sigue encantada con la experiencia y me inquieta que poco a poco no quiera regresar a ser solo ella y yo.