Fui infiel con una bisexual y ahora mi novia quiere hacer un trío

Yo pensaba dejar eso en el secreto y no decirlo a mi novia, me sentía culpable de ser infiel

Tuve sexo con una chica bisexual, se presentó la oportunidad y no quería perderla. La verdad es que ella me gusta desde hace mucho tiempo y jamás imaginé que era bisexual hasta que me lo dijo estando en la cama. Cuando empezamos a desnudarnos me lo confesó y reconozco que me excitó mucho, pero lo que me sorprendió fue que me preguntara si tenía novia, para saber a qué se enfrentaba y cuando dije que sí hasta parece que se esmeró en el sexo, como queriendo ser mejor. Yo pensaba dejar eso en el secreto y no decirlo a mi novia, me sentía culpable de ser infiel. El asunto es que mi novia llegó antes de que se fuera de mi casa y se conocieron. Mi "movida" ni tarda ni perezosa me dijo que era una hermosura mi novia y se puso a seducirla, al final la había convencido de hacer un trío, pero la miraba con una lujuria que me quedó claro que la diversión la iban a tener ellas. Ambas quieren el trío y yo ya no sé si aceptar.