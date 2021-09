Fracasé como swinger; no soporto que mi esposa disfrute con otro

Al final no pude dejar de pensar que mi esposa estaba disfrutando tanto del sexo con otro hombre como yo debía estar gozando con esa otra mujer

A veces creemos que somos capaces de hacer más cosas de las que en verdad podemos, más cuando nos hemos asumido como muy liberales en cuestiones de sexo. Una de las fantasías que teníamos como pareja es probar ser pareja swinger, sonaba muy transgresor y para mí como hombre toda esa oportunidad de hacer, de forma permitida, lo que para muchos es una prohibición total. El caso es que lo intentamos, pero pese a que pensé estar seguro de poder hacerlo no fue así, y es que al final no pude dejar de pensar que mi esposa estaba disfrutando tanto del sexo con otro hombre como yo debía estar gozando con esa otra mujer, que sin reparos se entregaba al sexo acordado. Mi esposa me dijo que para ella fue muy liberador y le gustó al grado de querer repetir, pero no puedo aceptar frente a ella mi fracaso.