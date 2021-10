En las relaciones siento como si necesitara orinar, ¿es squirting?

Hay quienes me dicen que debo ir al baño de inmediato mientras que otros me dicen que me deje llevar

Disfruto mucho el sexo y tengo orgasmos y todo eso. Pero lo del squirting parece que es placentero a más no poder y quisiera saber cómo experimentarlo. También me gustaría entender qué se siente cuando estás a punto de lograrlo y cuando finalmente ocurre, porque a veces durante las relaciones siento como si necesitara orinar con urgencia y hay quienes me dicen que debo ir al baño de inmediato mientras que otros me dicen que me deje llevar. ¿Qué es lo correcto? ¿Esa sensación significa que estoy llegando al momento de eyaculación femenina? o ¿será que solo voy a tener un orgasmo más intenso?