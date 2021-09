Empecé a masturbarme mucho y ya perdí el deseo de estar con una pareja

Me masturbo entre 3 a 4 veces al día, siempre viendo pornografía y justo cuando se da la oportunidad de tener sexo no consigo una erección

Siempre he tenido una buena vida sexual y para ser honesto, siento que he rendido muy bien con distintas parejas. También me he masturbado mucho desde siempre, a excepción de cuando estoy con una pareja, ya que bajan mis frecuencias de masturbación. El tema es que he estado sin pareja un buen tiempo y últimamente he sentido la necesidad de masturbarme de más, entre 3 a 4 veces diarias, viendo mucha pornografía. Al momento de estar con alguien, el día antes del encuentro me masturbo mucho y ya he perdido el deseo sexual de estar con esta persona. Esta situación me ha pasado dos veces, que me he masturbado un día antes, entre 3 a 4 veces, teniendo una buena erección (siempre viendo pornografía) y justo al día siguiente se da la oportunidad de tener sexo y no consigo una erección y el deseo sexual es bajo, ¿esto se debe a mucha masturbación y perder el deseo sexual?, ¿quizás ya me acostumbre a ver pornografía y excitarme de esa manera y no estando con alguien?, ¿cuál puede ser mi problema?