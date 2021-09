Amo a mi pareja y lo deseo, pero en la penetración no siento nada

Nos tocamos y besamos mucho y sé que me excito porque consigo mojarme, pero no logro sentir placer en el acto

Hace poco comencé a tener relaciones sexuales con mi pareja, de hecho, ambos tenemos muy poca experiencia haciéndolo y aunque siento mucho deseo sexual por él y el solo hecho de pensar en el encuentro me excita mucho, el problema es que no siento nada cuando llega el momento de la penetración. Nos tocamos y besamos mucho y sé que me excito porque consigo mojarme, pero no logro sentir placer en el acto. No sé si es algo normal o si hay formas de arreglarlo, pero estoy desesperada porque amo a mi pareja, pero por más que me concentro no logro sentir placer alguno y tengo miedo de nunca experimentar un orgasmo o que mi pareja crea que simplemente no me gusta tanto. Pensé que con el tiempo podría solucionarse pero no y ya no sé qué puedo hacer.