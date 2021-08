Acepté que mi pareja tuviera sexo con otros si me dejaba verla hacerlo

Esa sensación de que ella hace lo que quiere y me maltrata me tiene a su lado, me gusta la mala vida

Debo confesar que no tengo carácter y que desde niño me ha sentido dominado, primero por mi madre y ahora por mi esposa. Ella manda y yo obedezco, hasta en el sexo, donde su "creatividad" me pone en los escenarios más complejos. Ella me "pidió permiso" (o así pereció) para tener sexo con otros, y yo en un alarde acepté si ella me dejaba ver, cosa que aceptó. De inicio me sentí muy confundido cuando los espié a través de una cámara en el cuarto, pero esa sensación de que ella hace lo que quiere y me maltrata me tiene a su lado, me gusta la mala vida pues. He llegado a ponerme el reto personal de no excitarme cuando la veo porque de tanto ver, el enojo se volvió "placer". A estas alturas no estoy seguro si me gusta esta sumisión extrema en la que me tiene o si la padezco.