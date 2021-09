A mi novio le encanta el sexo anal pero a mí me causa dolor

Hace poco empecé a practicar sexo anal con mi novio, pero me gustaría tener algunos consejos o tips que funcionen a la hora de hacerlo, ya que, aunque a mi pareja le encanta, yo no lo disfruto tanto cuando lo hacemos. En uno de los encuentros yo sufrí un leve desgarro y aunque lo hemos seguido practicando, aún siento mucho dolor. He leído que hay mujeres a las que les encanta “ hacerlo por atrás ” y que incluso lo practican más que el sexo vaginal por las sensaciones tan intensas que provoca, sin embargo, yo no logro sentir placer ni mucho menos orgasmos. ¿Qué recomendaciones hay para hacerlo más placentero?

-Adolorida

PSH: Querida Adolorida,

No es un secreto que el sexo anal es muy excitante para los hombres, hasta se podría decir que es una de sus fantasías sexuales más comunes, no obstante, para las mujeres no siempre es así.

El sexo anal consiste en la introducción del pene en el ano y solo cuando se hace de manera correcta, es decir, con suficiente lubricación y una previa estimulación de la zona, puede ser satisfactorio para ambos. Según un artículo del doctor David J Ley, publicado en Psychology Today, la principal razón por la que a muchos les encanta esta práctica es que elimina el riesgo de embarazo y hay una penetración más “apretada”.

En las mujeres, hay estudios que descubrieron que las mujeres que tienen sexo anal experimentan más orgasmos porque hay una gran cantidad de nervios alrededor del ano, es decir, hay más sensibilidad, lo que favorece la excitación.

Sexólogos afirman que en el sexo anal hay algunas reglas que se deben respetar. En primer lugar, debe hacerse solo cuando hay consentimiento de ambos, en un ambiente cómodo. Los lubricantes no pueden faltar, ya que la zona anal no tiene lubricación natural como la vagina y con la fricción, es más fácil que ocurran las lesiones y los desgarros si no se usa.

Un lubricante hidrata la zona y favorece la dilatación, lo que a su vez facilita la penetración y evita el dolor. Los ideales para el sexo anal son los de base de silicona, porque su efecto dura más tiempo y no es necesario reaplicar, además de que son compatibles con los condones.

Hay que tomarse un momento para la estimulación previa, con suaves masajes con los dedos o con juguetes sexuales especiales para las practicas anales. Se debe ir poco a poco, manteniendo siempre comunicación con la pareja para expresar si los movimientos y la velocidad son placenteros o es necesario cambiarlos.

El uso de condón tampoco puede faltar ya que reduce el riesgo de Enfermedades de Transmisión Sexual.

(Coordinadores: Cecilia Rosillo, Antonio Trujillo y Susana Carrasco)