INGRID SILVA 31/01/2020

31/01/2020 18:06 hrs.

¿Para qué sirve la cola de caballo? Se trata de una de las plantas más populares pues, se le atribuyen numerosos beneficios, entre ellos la pérdida de peso y ser la solución para la retención de líquidos, sin embargo, ¿cómo se toma la cola de caballo, qué es y para qué sirve?

De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la hierba cola de caballo (Equisetum arvense) tiene entre sus componentes calcio, magnesio y potasio, además de flavonoides, taninos y diferentes tipos de ácidos: ferúlico, silicilico, ascórbico, cafeico, gálico, málico, tánico y péctico.

Por lo anterior, la hierba cola de caballo se ha utilizado como un remedio para nutrir las uñas, la piel y el cabello, pero, ¿es cierto? Te decimos lo que sí y lo que no puede hacer esta hierba por tu salud.

¿Para qué sirve la cola de caballo?

Retención de líquidos. De acuerdo con un estudio publicado en Evidence Based Complementary and Alternative Medicine, consumir la hierba no incrementa la cantidad de orina y no existe algún estudio que lo pruebe hasta el momento, por lo tanto, no es un remedio para gota, edemas, reumatitis, cálculos urinarios, entre otros.

Para adelgazar. Por el supuesto efecto diurético, se ha dicho que la cola de caballo para adelgazar es altamente efectiva, aunque ninguna evidencia avale dicha acción.

Depurativa. Se ha dicho que esta hierba puede depurar el organismo, sin embargo, se trata de otra acción que no ha sido probada, si bien es rica en fibra, solamente beneficiaría la digestión.

Nutritiva. Sí, es una hierba nutritiva que aporta minerales tan importantes como el calcio, sin embargo, no se puede decir que tenga efecto sobre enfermedades óseas como la osteoporosis.

Cicatrización. Se ha dicho que la cola de caballo mejoraría el proceso de cicatrización de heridas, pero se trata de una creencia. No se ha probado nada al respecto.

Para lo que no sirve...

Información en Natural Medicines Comprehensive Database clasifica la eficacia de plantas como la cola de caballo, conforme evidencia científica y se ha encontrado como "insuficiente" la evidencia para determinar su efecto para:

- Congelamiento

- Retención de líquidos

- Osteoporosis

- Gota

- Caída del cabello

- Menstruaciones abundantes

- Cálculos vesicales y renales

- Infecciones de las vías urinarias

- Uso en la piel para curación de heridas

- Pérdida de peso.

¿Cómo se toma la hierba cola de caballo?

La gente suele hervir la planta durante cinco minutos y la deja reposar otros cinco minutos más para lograr una infusión de la cual se sugiere beber hasta tres vasos diarios durante poco más de un mes.

También existen jarabes o extractos que solamente deberán ser indicados por un especialista.

Finalmente, aunque tradicionalmente, la cola de caballo se ha utilizado para numerosos padecimientos, la conclusión de los especialistas es que se requieren más pruebas para poder evaluar su eficacia.