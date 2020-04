¿Qué es la ozonoterapia y cómo la están utilizando para covid-19?

Ha estado en uso desde finales de 1800 y tiene beneficios para la salud, pero es poco conocida

ADRIÁN AGUIRRE

16/04/2020 21:30 hrs.

Se sabe que el covid-19 puede causar una gran variedad de problemas respiratorios, de leves a críticos, y que los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades como afecciones cardíacas, diabetes y cáncer pueden tener síntomas aún más graves.



También se conoce que el coronavirus puede causar síntomas parecidos a los de la neumonía y que algunas personas pueden tener dificultades para respirar.

Por ello, varios hospitales han recurrido al uso de ventiladores, cuyo fin es controlar el oxígeno y el flujo de aire de los pulmones del paciente, apoyándolos mientras dichos órganos no pueden hacer su trabajo.

El nuevo coronavirus tiene mucho que ver con nuestro aparato respiratorio y es aquí donde entraría la ozonoterapia.

¿Qué es la ozonoterapia?

La ozonoterapia es el proceso de administrar gas ozono en el cuerpo de una persona para tratar una enfermedad o herida.

"El coronavirus, como muchos virus respiratorios, puede causar inflamación en los pulmones. Y cuando los pulmones se inflaman, las membranas que transfieren oxígeno del aire en la sangre se bloquean", dice el doctor y especialista en cuidados críticos pulmonares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, William Graham Carlos.

Por su parte, la Secretaría de Salud detalla en su lineamiento para la atención de pacientes por covid-19 que las infecciones virales pueden manifestarse de diversas formas, desde infección asintomática, enfermedad no complicada con o sin fiebre, hasta complicaciones como neumonía o Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Aguda (SIRA).

En ese sentido, un estudio publicado en el Journal of Infectious Diseases and Epidemiology señala que la ozonoterapia o "terapia de ozono" ha estado en uso desde finales de 1800, pero es poco conocida y no es patentable con fines de lucro, por lo que los intereses corporativos no tienen incentivos para desarrollarlo y difundirla.

De hecho, el Journal of Interventional Medicine precisa que se ha aceptado gradualmente a la ozonoterapia como un tratamiento no tradicional debido a su seguridad, conveniencia, bajo costo y otras ventajas.

Investigadores sugieren que la ozonoterapia es efectiva en el tratamiento de infecciones causadas por:

+ Bacterias

+ Virus

+ Hongos

+ Levadura

+ Protozoos

El mecanismo de acción de la ozonoterapia es por la inactivación de éstos, la estimulación del metabolismo del oxígeno y la activación del sistema inmune.

La función del Sistema Inmunitario es prevenir o limitar la infección y puede distinguir entre células sanas normales y las no saludables al reconocer una serie de señales de "peligro" que se llaman "patrones moleculares asociados al peligro (DAMP)".

Sin embargo, Investigadores en China descubrieron que el covid-19 podría atacar dicho sistema mediante la destrucción de las células T, que protegen al cuerpo de los invasores dañinos.

Es por ello que al estimular el sistema inmune se podría ayudar a los pacientes que necesitan oxígeno, pues se auxiliaría a la parte del organismo que se está viendo afectada por el nuevo coronavirus.

Otros autores, por su parte, llegaron a la conclusión de que la ozonoterapia sistémica, en combinación con otros tratamientos en pacientes covid-19 positivos, puede estar justificado, ser útil y sinérgico.

"tiene todos estos efectos: control de la inflamación, estimulación de la inmunidad, la capacidad antivirus, la protección contra la isquemia-reperfusión daño, la acción sobre el proteasoma y la inflamación"

El proteasoma es un complejo multiproteico grande y muy conservado cuya función principal es la degradación enzimática de proteínas.

Aunque eso sí, los autores mencionan que: