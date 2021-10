¿Para qué la educación sexual integral?

Además en muchas ocasiones aún se emplea "la educación del terror", un mecanismo que busca generar miedo en jóvenes para controlar (sus pensamientos y prácticas sexuales) y obstaculiza su libre ejercicio de los derechos sexuales –Espóiler: No funciona y genera rechazo al conocimiento-. Es como si para la educación de la gastronomía mexicana nos limitáramos a hablar de nuestro aparato digestivo y las enfermedades transmisibles por alimentos. Nos estaríamos perdiendo de la riqueza cultural y los placeres asociados a la gastronomía.

Uso ejemplos de la gastronomía porque al igual que la sexualidad está asociada a diferentes experiencias placenteras, pero reaccionamos de forma muy distinta cuando nos invitan a probar algo nuevo, pareciera nos sigue dando miedo el placer.

(Foto: Pixabay)

Deficiencias de la educación sexual

Algunas de las posibles consecuencias de las deficiencias en educación sexual integral son:

-Embarazos no planeados en menores de edad (Un porcentaje importante de estos están asociados a casos de abuso sexual).

-Escaso uso de métodos anticonceptivos entre jóvenes.

-Abortos.

-Incremento de casos de infecciones de transmisión sexual (its).

-Casos de abuso sexual.

-Acoso, hostigamiento y violencia sexual.

-Homicidios por razones de género (Feminicidio).

-Homicidios por razones de odio (Homofobia y transfobia).

-Discriminación a personas por cómo viven su sexualidad.

Son causa de sufrimiento, información falsa (mitos), prejuicios y culpas para muchas personas, pero podrían evitarse.

Educación sexual integral

La educación sexual integral es un proceso de formación basado en conocimiento laico, derechos humanos y perspectiva de género para la toma de decisiones responsables e informadas y el ejercicio libre de la sexualidad. Incluye aspectos biológicos, psicológicos, emocionales, sociales, éticos y culturales.

(Foto: Pexels)

Por mencionar algunos temas que tendrían que estar considerados en la educación sexual integral actual: erotismo, placer, deseo, orgasmos, fantasías, vínculos afectivos, ligue, sexting, prácticas de sexo virtual, responsabilidad afectiva, autocuidado, autoerotismo/masturbación, diversidad sexual LGBTIQ, familias diversas, sexualidad para personas con discapacidades, sexualidad en personas adultas mayores, masculinidades, relaciones de poder, vínculos no monogámicos, transexualidad, identidades no binarias, juguetes sexuales, crecimiento erótico, disfrute pleno de la sexualidad, desigualdad de género, buen trato, lenguaje inclusivo, derechos sexuales, feminismo, etc.



Desafíos de la educación sexual integral

Si bien es cierto que ha habido avances en esta materia, aún es insuficiente para nuestra realidad actual. Hay sectores sociales conservadores (iglesias, organizaciones antiderechos, partidos políticos, asociaciones de madres y padres de familia) que están en contra de la educación sexual integral accesible a todas las personas y basada en conocimiento científico y laico.

Los fines que se buscan con la educación sexual integral son tanto conocimientos, como valores y actitudes adecuados a la realidad actual, que contribuyan al disfrute de una sexualidad libre, responsable, plena y en condiciones de igualdad para el bienestar y la calidad de vida de las personas.