¿Usar ropa para sudar ayuda a bajar de peso?

Se cree que usar ropa para sudar o envolver el abdomen en plástico ayuda a bajar de peso más rápido, pero la realidad es que hay más riesgos que beneficios

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 14/01/2020

14/01/2020 14:08 hrs.

Uno de los mitos más comunes es que sudar ayuda a bajar de peso y que cuanto más sudemos, más toxinas y grasa eliminamos del cuerpo. Esta idea está tan arraigada que algunas personas incluso usan plásticos, fajas o el famoso traje sauna para sudar más al ejercitarse pero, ¿realmente sirve de algo?

Expertos revelan cuál es la verdadera función del sudor en el cuerpo y por qué no es necesario sudar a chorros cada vez que haces ejercicio.

¿Sudar ayuda a bajar de peso?

El sudor es completamente natural y de hecho, cumple una función fundamental en la salud del cuerpo: regular la temperatura.

Cuando hacemos ejercicio o alguna actividad física fuerte, es probable que empecemos a sudar porque la temperatura del cuerpo aumenta y es necesario refrescarlo para no alterar algunas funciones vitales.

Sin embargo, lejos de sudar grasa o toxinas como se cree, lo que realmente sudamos es básicamente agua.

¿Sudar ayuda a bajar de peso? Podría decirse que sí perdemos peso al sudar, pero es solo de agua, por lo que al rehidratarnos volvemos a recuperar el peso perdido.

"Un ejercicio intenso de duración entre 1 y 2 horas en un ambiente templado puede hacer perder 1% del peso corporal, momento en el cual para la mayoría aparece la sed", explica a El País el Dr. César Kalazich, especialista en Medicina Deportiva Clínica MEDS, en Chile.

"Junto con perder agua se pierden electrolitos, siendo los más importantes sodio y potasio, que son fundamentales para el equilibrio celular (homeostasis). Este peso se recupera con la reposición de agua", agrega el especialista.

Sin embargo, muchos creen que mientras más se suda, más peso se pierde y por lo tanto, se adelgaza. Algunos optan hasta por usar plásticos, fajas o el traje sauna para aumentar la cantidad de sudor al ejercitarse, pero lo único que pasa al hacerlo es que nos deshidratamos.

En realidad usar ropa para sudar tiene más riesgos que beneficios. Uno de ellos es el aumento excesivo de la temperatura corporal. Al tratar de entrar en calor más rápidamente es probable que el cuerpo produzca una cantidad de sudor más alta de la habitual, lo que puede conllevar a la pérdida no sólo de líquidos vitales sino también de importantes sales y minerales.

Además, no es lo mismo sudar en un sauna que haciendo ejercicio intenso, ya que solo con la actividad física usamos energía del cuerpo y se consume la grasa corporal.

"En términos prácticos, sudar no adelgaza, solo pierdes agua. La sudoración no es un proceso que gaste suficiente energía para hacer perder peso consistente o adelgazar", subraya el Dr. Kalazich.

Así que ponerte fajas, plásticos y todo lo que se te ocurra para sudar más, no es efectivo para recuperar la figura.

TAMBIÉN LEE: ¿Sirve de algo salir a correr solo una vez a la semana?

Entonces, ¿por qué las personas son sobrepeso sudan más?, ¿Acaso no están sudando grasa? La respuesta es no.

En realidad, la grasa funciona como un aislante que genera mucho calor en el cuerpo, por lo que naturalmente la respuesta será más sudor.

"El exceso de grasa corporal actúa a modo de abrigo y por tanto, favorece el aumento de la temperatura corporal para una determinada situación de esfuerzo o temperatura ambiente, por lo que el organismo empieza a sudar antes para perder este calor", puntualiza por su parte Ángel Durantez, especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte.

No sudar mucho tampoco es malo ni quiere decir que no estamos quemando las suficientes calorías, ya que la cantidad de sudor depende en gran manera de qué tantas glándulas sudoríparas tenemos.

Al respecto, un estudio de la Universidad Internacional de Osaka y la Universidad de Kobe, publicado en el revista Experimental Physiology, señala que las mujeres tienden a tener más glándulas sudoríparas que los hombres, aunque las de ellos son más activas, así que suelen sudar más.

De hecho, se estima que el hombre suda hasta un 50% más que las mujeres, debido a que tiene una composición corporal distinta, tienen más agua y su sudor suele ser más ácido.

Pero no te preocupes, el número de calorías que se queman al hacer ejercicio no tienen nada que ver con la cantidad de sudor, sino con la intensidad con la que se haga.

¿Cómo bajar de peso?

Si deseas bajar de peso o moldear tu figura, sudar mucho no te ayudará, pues para eliminar el exceso de peso tienes que tomar en cuenta otros factores, como la masa muscular, la grasa acumulada en el tejido adiposo, los fluidos corporales, los órganos, huesos, etc.

Al sudar pierdes peso, sí, pero es un peso compuesto principalmente de agua y minerales, no grasa, así que recuperarás todo apenas te hidrates.

"El hecho de sudar no provoca un aumento del gasto calórico, no adelgaza, por lo que intervenir en un incremento de la sudoración, subiendo la temperatura externa o vistiéndose con más capas de ropa, es una estrategia que no sirve para quemar tejido graso", concluye Débora Torrente, experta en nutrición.

Ya lo sabes, la próxima vez que escuches a alguien decir que sudar ayuda a bajar de peso, estarás seguro de que eso no tiene nada que ver y que lo que en realidad da resultados, es hacer ejercicio de forma constante e intensa.

SIGUE LEYENDO: 9 mentiras sobre el ejercicio que te impiden estar en forma

(Con información de BBC)