Tres beneficios del yoga en diabetes, según expertos

"Sabemos que una de cada dos personas con diabetes no está en control y son personas que están en riesgo no solamente de complicaciones de covid, sino también de complicaciones cardiovasculares, renales, entre otras, por ello, en el Día Mundial de la Actividad Física se debe invitar a la población con diabetes y a la que no tiene la enfermedad a que tenga un estilo de vida saludable y es la actividad física uno de los pilares fundamentales, junto con la alimentación saludable y una correcta aplicación de insulina con la técnica adecuada para rotar sitios de aplicación, elegir agujas cortas, ultrafinas y no reutilizar materiales".