Trastornos de la conducta alimentaria: la delgadez no es la felicidad

"La delgadez no te la felicidad. Mi cuerpo era muy sensible, me acuerdo que yo caminaba mucho, pero mis huesos se volvieron frágiles; luego me tenían que vendar el pie porque me dolía mucho y no podía caminar. Una vez se me explotaron las venas en los ojos y tenía los ojos llenos de sangre, pensé que no se me iba a quitar y yo tomaba mucha agua, entonces con el reflujo solamente se regresa el ácido y es horrible esa sensación".