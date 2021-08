¿Te han regalado muestras de "leche" para tu bebé? Está prohibido

En ese sentido, es importante aclarar que existe el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna que prohibe a los profesionales y servicios de salud la promoción o muestras gratis de fórmulas lácteas, te explicamos lo que debes saber para evitar caer en una decisión que repercutirá en la salud y estado de nutrición de tus hijos.

¿Te han regalado muestras de fórmulas para tu bebé? Está prohibido

La leche materna aporta múltiples beneficios para la salud de las madres y bebés que han sido sustentados por la evidencia científica; la leche materna es el primer alimento y forma parte fundamental del sistema alimentario y de una alimentación saludable y sostenible. En ese sentido, un sistema alimentario de primeros alimentos es aquel proporciona alimentos para bebés y niños o niñas pequeños de 0 a 36 meses e incluye:

- Leche materna

- Sucedáneos comerciales de la leche materna y fórmulas de continuación

- Otras leches no humanas

- Alimentos complementarios comerciales o preparados en el hogar.

Los beneficios de la leche materna para la salud

Al respecto, la doctora Anabelle Bonvecchio Arenas, Directora de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición adscrita al Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS), del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) destacó que la lactancia materna reduce la morbilidad y mortalidad infantil además de brindar otros importantes beneficios como:

- Reduce el riesgo de retraso del crecimiento y emaciación (adelgazamiento patológico)

- Disminuye el riesgo de obesidad infantil y enfermedades crónicas no transmisibles

- En las madres, reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario

- Estimula el desarrollo cognitivo, logros educativos e ingresos, además de mejorar el desarrollo social y económico.

Un sistema alimentario influenciado por la globalización...

Así, aunque un sistema alimentario de primeros alimentos considere otros alimentos además de la leche materna, la problemática surge ante la penetración de suplementos de la lactancia materna y otras fórmulas en el mercado mediante prácticas comerciales agresivas e inapropiadas como promoción cruzada, marketing digital y también la capacitación de profesionales de salud para promover las ventas, por lo que los sistemas alimentarios en general, se han vinculado con la globalización de la industria de alimentos para bebés. En el caso de México, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) el mercado de alimentos para bebés creció 23% de 2016 a 2020 y también las ventas de todo tipo de fórmulas representaron más del 85% del segmento de alimentos para bebés en 2020.

Por lo anterior, existe un Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna que está sostenido en la evidencia sobre la morbimortalidad infantil relacionada con el uso de fórmulas lácteas, asociada con mercadotecnia agresiva de sucedáneos de la leche materna.

¿Qué es? Es un código que tiene como objetivo proteger y fomentar la lactancia materna mediante el suministro de información acerca de la alimentación adecuada de los lactantes y la regulación de la comercialización de los sucedáneos de la leche materna, los biberones y los chupones:

¿Qué productos incluye?

El Código aplica a los sucedáneos de la leche materna cuando están comercializados o cuando se indique que pueden emplearse para sustituir parcial o totalmente la leche materna. Incluyen:

- Fórmula infantil (0-6 meses)

- Fórmulas de seguimiento (6-12 meses)

- Leches de crecimiento (12-36 meses)

. Otros productos lácteos

- Té o jugo para bebés

- Cereales y mezclas de verduras

- Biberones y chupones

El código establece que ninguna publicidad de está permitida, tampoco las muestras para madres, familias, ni personal de salud:

"Ninguna promoción comercial de productos en los servicios de salud: no carteles, calendarios ni entrega de material promocional. No personal pagado por compañías productoras en unidades de salud (de cualquier nivel)".

Respecto al personal de salud, no pueden dar regalos o muestras a los agentes de salud y el personal de salud no debe aceptarlo, además la información que sea entregada debe ser científica y objetiva.

Otro punto considerado por el Código es el de donaciones o suministros gratuitos pues no están permitidas las donaciones o ventas a bajo precio de suministros de sucedáneos de la leche materna en cualquier parte del sistema de salud.

¿Etiquetado? Del etiquetado de estos productos, deberán declarar la superioridad de la lactancia materna, la necesidad de consultar con personal de salud antes de usar el producto y contener avisos de riesgo para la salud:

Gasto innecesario... Finalmente, la importancia del Código radica en considerar que la lactancia materna no puede competir con los millones gastados en la promoción:

"Las ventas globales de sucedáneos de la leche materna se estimó en US $44, 800 millones para el 2016, y se estimaba que aumenta a US $70, 600 millones en 2019. Un estudio en Reino unido reveló que las compañías productoras de sucedáneos de la leche materna gastan $US 27 por bebé y el estado solamente gasta $ US 20 por bebé en promoción de lactancia".