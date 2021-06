Rutina exprés contra el abdomen flácido

Te recomendamos: 5 ejercicios para aumentar los glúteos, según la ciencia

En el tema de salud, información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) refiere que, aunque se incorpore una rutina de ejercicio sencilla como caminar, trotar, hacer bicicleta o nadar, los beneficios para la salud son numerosos, entre ellos, la mejora del metabolismo, disminuir el porcentaje de grasa corporal, mejorar la presión arterial, entre otros. No olvides siempre consultar con un especialista y acompañar tus rutinas con una alimentación nutritiva y equilibrada.

La rutina de 10 minutos contra el abdomen flácido

A continuación, con información de Vix, te presentamos una rutina exprés para abdomen:

1.Rutina HIIT

Realiza dos rondas por cada ejercicio y a diferencia de otras rutinas HIIT, esta tendrá algunos descansos de 45 segundos.

-Toma un descanso de 10 segundos entre cada movimiento

-Intenta no detenerte durante el tiempo destinado al ejercicio.

-Cada movimiento debe durar 30 segundos.

-Si el ejercicio se enfoca en un lado de tu abdomen, descansa 10 segundos y comienza otros 30 del lado contrario.

2. Crunch en reversa

En el suelo, boca arriba, levanta las piernas semiflexionadas. Contrae el abdomen para que tus rodillas lleguen al pecho, bajar nuevamente y repetir. Descanso de 45 segundos.

3. Crunch estrella

La posición inicial requiere que te coloques boca arriba, con las piernas y brazos estirados en posición de estrella. Contrae todo el cuerpo para que tus rodillas toquen el pecho y tus codos las piernas, después regresar a la posición inicial.

4. Planchas arriba y abajo

En posición de plancha alta (el peso sobre las palmas con los brazos estirados), baja tu codo izquierdo, luego el derecho y vuelve a subirlos uno tras otro hasta quedar en la posición inicial.

5. Mountain Climbers

En posición de plancha baja y con los codos en el piso, lleva tu rodilla derecha al pecho y luego regresa a la posición inicial. Después, realiza el mismo movimiento con la izquierda. Mantén la posición durante 60 segundos continuos y descansa 20 segundos.

Otras formas de lograr un abdomen plano...

Algunos otros “secretos” para lograr un abdomen plano y definido, son:

1. La comida sí importa. Aunque hagas gran cantidad de ejercicio si no comes de manera adecuada no vas a notar resultados. Entre los alimentos para un abdomen plano más recomendados, están: arándanos, camote, manzanas, huevos, carnes magras como res o pollo y té verde.

2. Deja de contar calorías. Las calorías dejan de ser importantes si quieres marcar abdomen por medio del fitness, por ello, es importante lograr una buena distribución de macronutrientes como proteínas, grasas y carbohidratos, para ello, acude con un especialista en Nutrición.

3. Postura. No te encorves y menos aún si pasas demasiadas horas frente a la computadora, mantener una postura adecuada o levantarte para respirar lentamente puede evitar una mala postura que debilite tus músculos abdominales.

4. No todo es intensidad. No se trata únicamente de elegir máquinas para actividad física intensa, existen formas más ligeras para lograr fortalecer y definir el abdomen, por ejemplo, el yoga o los pilates que te ayudarán a lograr flexibilidad y fortalecen tu espalda.

5. Peso muerto. Pese a lo que se cree la utilización de pesas para lograr fortalecer y definir el abdomen es posible y recomendable, combinado con ejercicios cardiovasculares. Pronto te darás cuenta de que, cargar peso define el área de tu interés.

