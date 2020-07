Profeco expone "bebidas energéticas" con más azúcar y estimulantes

Conoce qué bebidas contienen más azúcar y más sustancias estimulantes como cafeína o taurina, ¿eres de los que toman estas bebidas para "despertar"?

02/07/2020 19:46 hrs.

Este mes de julio 2020, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha analizado las llamadas bebidas energéticas que incluyen bebidas con cafeína, bebidas con taurina y otros ingredientes y para ello, aclara que la denominación de bebidas energéticas ha cambiado debido a la regulación de la NOM-218-SSA1-2011, por lo cual, ahora podemos encontrar las siguientes denominaciones: bebidas carbonatadas, bebidas carbonatadas con taurina, cafeína y vitaminas, bebidas carbonatadas adicionadas con vitaminas, extracto de guaraná y bebidas carbonatadas con guaraná adicionada con taurina y vitaminas.

Bebidas energéticas: ¿cuáles son las bebidas con más azúcar y sustancias estimulantes?

Lo que comparten las anteriores denominaciones, según Profeco es que todas contienen cafeína, algunas agregan taurina y la mayoría contiene una mezcla de vitaminas del complejo B con glucuronolactona.

Además de las anteriores, se comercializan otras bebidas energéticas como aquellas adicionadas con gingseng, edulcorantes calóricos como azúcar, glucosa o fructosa y los no calóricos como acesulfame K, sucralosa, aspartame, sodio, inositol, L-carnitina, extractos de café o de te verde y otras sustancias que pueden ser de origen vegetal.

Profeco analizó 24 bebidas que contienen cafeína, taurina, guaraná, ginseng, té verde, glucoronolactona y la mezcla de vitaminas del complejo B y se encontró:

Las que tienen más azúcares

- M Juice Monster Energy + Jugo, Pipeline Punch de 473 mililitros. Contiene 50.4 gramos de azúcar por envase.

- Volt Blue energy de 473 mililitros. Contiene 49.0 gramos de azúcar por envase.

- Nitro Energy Drink de 473 mililitros. Contiene 41.5 gramos de azúcar por envase.

- Red Bull Energy Drink de 355 mililitros. Contiene 39.7 gramos de azúcar por envase.

Las que tiene más taurina

- Amper Energy On the Go de 473 mililitros. Contiene 1892 mg de taurina por envase.

- Nitro Energy Drink de 473 mililitros. Contiene 1892 mg de taurina por envase.

- Volt Blue Energy de 473 mililitros. Contiene 1892 mg de taurina por envase.

- M Monster Energy Lewis Hamilton 44 de 473 mililitros. Contiene 1868 mg de taurina por envase.

Las que tienen más cafeína

- Coca Cola Energy de 355 mililitros. Contiene 115.4 mg de cafeína por envase.

- Vive100% Ginseng Citrus de 500 mililitros. Contiene 96.1 mg de cafeína por envase.

- Amper Energy On the Go de 473 mililitros. Contiene 95.5 mg de cafeína por envase.

- Pepsi Kick de 500 mililitros. Contiene 93.3 mg de cafeína por envase.

"Hay que llamar a las cosas por su nombre": Profeco

Profeco señala que hay que llamar a las cosas por su nombre pues cuando una etiqueta dice azúcares, generalmente se trata de jarabe de maíz de alta fructosa, un ingrediente utilizado ampliamente en la industria alimentaria, producido de forma industrial y relacionado con padecimientos con meteorismo, malabsorción, diarrea, distensión abdominal, obesidad, triglicéridos altos, colesterol alto, diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares.

La Procuraduría también advierte que la mayoría de las bebidas presentadas en el estudio rebasan la recomendación condicionada de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ingesta diaria de azúcares en adultos, la cual es de 25 gramos.

¿Quienes deben evitar las bebidas energéticas al máximo?

Por lo anterior la principal recomendación es evitar el consumo de bebidas energéticas y de hacerlo, que sea un consumo responsable y moderado; no deberían ser consumidas por mujeres embarazadas, lactando o personas sensibles a la cafeína. Por ningún motivo se sugiere mezclar con bebidas alcohólicas.

Finalmente, por su contenido y calidad de azúcares no son recomendadas para personas con diabetes y este tipo de bebidas deben diferenciarse de las bebidas deportivas o bebidas isotónicas que están diseñadas para la recuperación de agua, energía o electrolitos. Las bebidas energéticas son básicamente, bebidas son estimulantes.

