¿Por qué no ganas músculo las primeras semanas al levantar pesas?

Seguro que cuando empezaste a levantar pesas, notaste que al paso de las semanas no había muchos resultados, tu cuerpo seguía igual que siempre y no lograbas ganar músculo como lo esperabas, ¿es porque lo hiciste mal? En realidad, no y un nuevo estudio explica las razones por las que esto sucede.

Ir al gimnasio y levantar pesas sin obtener muchos resultados o ninguno puede ser muy frustrante, pero los esfuerzos no son en vano, pues se ha comprobado que las primeras semanas de entrenamiento de fuerza no se fortalece precisamente la musculatura, sino el sistema nervioso.

Así lo explica una nueva investigación publicada en la revista especializada Journal of Neuroscience, donde se analiza a detalle el efecto del ejercicio en el cerebro que te sorprenderá.

¿Por qué no ganas músculo al levantar pesas?

No ganar músculo después de algunas semanas de empezar a levantar pesas es algo muy común y podría decirse que hasta normal y todo se debe al cerebro.

De acuerdo a los autores de este reciente estudio, los neurólogos Isabel S. Glover y Stuart N. Baker, de la Universidad de Newcastle en Reino Unido, el cerebro coordina el movimiento durante el ejercicio a través de dos grandes autopistas neuronales que descienden a la médula espinal, los llamados tracto corticoespinal (TCS) y tracto reticuloespinal (TRS). Hasta ahora se sabe que el TCS es la vía dominante, pero no cambia durante el entrenamiento de fuerza, mientras que el TRS controla la postura del cuerpo y es de donde debe provenir el aumento de fuerza.

Para demostrarlo, los investigadores entrenaron a monos para tirar de una palanca con peso usando un brazo, y el peso aumentó gradualmente durante doce semanas. Cada día, los científicos estimulaban la corteza motora y los dos tractos motores, midiendo la actividad eléctrica resultante en los músculos del brazo. Se encontró que las salidas del tracto reticuloespinal se vuelven más poderosas durante el entrenamiento con pesas y podría ser el impulsor detrás de los aumentos de fuerza.

Pesas fortalecen el sistema nervioso

Los investigadores indican que el hallazgo más importante es que levantar pesas no solo trabaja los músculos, sino también el sistema nervioso, por lo que acudir al gimnasio varias semanas y no ver resultados no debe desanimarnos, pues el tracto reticuloespinal se está fortaleciendo sin que nos demos cuenta.

"El levantamiento de pesas entrena tanto los músculos como el sistema nervioso. Lo que realmente nos interesa son los cambios neurales subyacentes. Si entendemos la base neural de la fuerza podríamos desarrollar técnicas para aumentarla en individuos que sufren de debilidad muscular debido a una lesión o enfermedad", indica el investigador Glover a ZME Science.

Estos resultados son muy alentadores, pues algunas lesiones como el derrame cerebral dañan el tracto corticoespinal, sin embargo, el tracto reticuloespinal se salva y de acuerdo al estudio, también la capacidad para el entrenamiento de fuerza, por lo que se puede restaurar la fortaleza de los músculos tras este tipo de daños en el cerebro.

Otros beneficios de levantar pesas

Comparado con otro tipo de actividad física, como caminar o correr, levantar pesas ofrece múltiples beneficios a la salud como:

-Huesos más fuertes y menos riesgo de osteoporosis

-Menos riesgo de caídas en adultos mayores

-Reducción de riesgo de ataque cardiaco de hasta un 70%

-Potencia y fuerza muscular

Así que ya lo sabes, no ganar músculo las primeras semanas de levantar pesas no debe desanimarte, pues tu cuerpo está obteniendo muchos beneficios, especialmente tu sistema nervioso y con el tiempo, podrá verse reflejado tu trabajo físicamente.

