04/08/2020 11:31 hrs.

Ya se ha alertado por diversas instituciones en el mundo de los riesgos en la salud de los niños veganos. Información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que los niños que son inducidos a llevar una dieta vegana crecen con deficiencias de nutrientes esenciales que afectarían su desarrollo.

En ese sentido, un estudio publicado en The Journal of Nutrition muestra que los niños que no tienen acceso a alimentos que aportan proteína de origen animal porque tienen un costo elevado, padecen déficit de nutrientes como zinc, calcio, hierro y vitaminas A, B2 y B12.

Niños veganos crecen y se desarrollan distinto a niños no veganos

Al respecto, información de Cigna señala que una dieta vegana es una dieta estrictamente vegetariana en la cual, además de no comer carne, no se consume ningún tipo de alimento proveniente de animales, como huevos, miel, lácteos o gelatina.

Las personas veganas justifican seguir dicha tendencia alimentaria en que se trataría de una alternativa más saludable comparado con otras dietas, porque piensan que está mal consumir animales, quieren cuidar el medio ambiente o no les gusta el sabor de la carne, pero, sea cual sea la razón, es necesario contar con información suficiente de los efectos de una dieta vegana, particularmente en los niños, quienes siguen el patrón alimentario y hábitos de sus padres.

Existen dos tipos de proteína, la proteína animal y la proteína vegetal. Los alimentos con proteína vegetal, a diferencia de los de origen vegetal, aportan vitamina B12, también vitamina B6, ácido pantoténico, fósforo, niacina, potasio, hierro, zinc y sodio.

Para explicar más acerca de los efectos de las dietas veganas en la salud, María Salud Rubio Lozano, académica e investigadora de la UNAM dice que si bien se puede vivir sin consumir carne, restringir totalmente los nutrientes que aportan las fuentes de proteína animal puede llevar a la desnutrición:

"Las personas que eliminan completamente las proteínas de origen animal de su dieta, como los veganos, corren el riesgo de desnutrirse si no hacen una combinación específica de vegetales que les suministren no sólo los nueve aminoácidos esenciales, sino también las vitaminas y los minerales con biodisponibilidad adecuada. Y es que la mayoría de los alimentos con proteínas de origen vegetal no los contienen".

¿Qué pasa si los niños no consumen carne y otros alimentos de origen animal?

En el caso de los niños veganos, la situación es particularmente inquietante pues la decisión de su alimentación la llevan a cabo sus padres y un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition sobre niños veganos, comprobó que no crecían ni se desarrollaban igual que aquellos niños de su misma edad pero que consumían carnes magras, huevo, leche, pescado u otros derivados lácteos. El crecimiento y desarrollo de los niños veganos fue más lento.

Otros hallazgos importantes del estudio:

- Consumo de vegetales. Aun cuando el consumo de vegetales fue el adecuado, el déficit de calcio, zinc, hierro y vitamina B12 se presentaba debido a las sustancias que ese grupo de alimentos incluye y que dificulta la absorción de nutrientes esenciales.

- ¿Mucha comida? Los niños veganos tenían que comer grandes cantidades de vegetales cada día para cubrir su requerimiento de nutrientes, lo cual, a su corta edad, no fue posible.

Rubio Lozano además dice que los alimentos con proteína vegetal contienen fitatos, sustancias que inhiben la absorción de nutrientes y destaca la importancia de la vitamina B12 y no necesariamente obtenida de los alimentos:

"Además, todos requerimos nutrientes como la vitamina B12, esencial en el mantenimiento del sistema nervioso central y presente únicamente en alimentos de origen animal, no en los vegetales. Así pues, tanto los vegetarianos como los veganos tendrían que procurársela en cápsulas o inyecciones".

Consulta con un especialista en Nutrición

Información de la UNAM refiere que el problema de la dieta vegana en niños es que altera su crecimiento y desarrollo pues no es una forma adecuada de nutrirse pues el requerimiento de proteínas en niños, lactantes y embarazadas es mayor que cualquier otro grupo de individuos.

Finalmente, hay que comprender que las necesidades de alimentación y nutrición son particulares y será un especialista en Nutrición quien recomiende los alimentos y cantidades a incluir en un plan de alimentación infantil; una tendencia alimentaria no es un plan equilibrado de alimentación y no asegura la salud de los individuos. Cuida tu salud.