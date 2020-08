El secreto para perder peso con el que debes evitar obsesionarte

Hacer esto cada día puede ayudarte a lograr tu objetivo de pérdida de peso, pero...

INGRID SILVA 27/08/2020

27/08/2020 11:12 hrs.

Las hermanas Lyssie y Tammy Lakatos son dos dietistas conocidas como "The Nutrition Twins", en español, "Las gemelas de la nutrición" quienes han compartido recientemente una de sus mayores claves de éxito que ayudaría a para perder peso rápido. Te decimos el mayor de sus secretos para perder peso.

En ese sentido, ya sea por objetivos de salud o estéticos, son muchas las personas que quieren saber cómo perder peso rápido, cómo adelgazar o hasta pueden llegar a preguntarse si existe un secreto para perder peso y la realidad es que no se trata de "perder peso por perder peso", sino de mantener una composición corporal adecuada.

El sencillo truco para perder peso rápido con el que debes evitar obsesionarte...

Los métodos para perder peso suelen basarse en la alimentación equilibrada y la actividad física, sin embargo, hay factores emocionales que también son determinantes para lograr el control de peso y al no ser algo inmediato, muchas personas sienten frustración y abandonan sus objetivos.

Por lo anterior, las hermanas Lakatos pensaron en una estrategia que fuera simple pero que también implicara la responsabilidad de los pacientes con grandes probabilidades de éxito, como ambas dijeron en entrevista para la revista "Eat This Not That":

"Cuando comienzas tu travesía hacia la pérdida de peso, debes establecer un punto de referencia. En realidad, es algo obvio, ya que si empiezas directamente sin estudiar previamente en qué situación te encuentras, es probable que acabes dando pasos de ciego".

El sencillo "truco" proporcionado por las dietistas es pesarse diariamente y aseguran que una vez que se toma tal referencia de peso se puede utilizar por largo tiempo:

"Cuando el número cambia, la mayoría de las personas acometen medidas de inmediato para ajustar sus comportamientos alimenticios a esta serie de variables".

Además, del tema de responsabilidad y motivación dicen:

"Pesarse de forma regular es la mejor manera de responsabilizarse del proceso y mantener las cosas bajo control. Es muy motivador ver cómo la aguja se mueve más hacia abajo o bien los números descienden".

Las hermanas también dicen que pesarse diario puede motivar a muchas personas para progresar y avanzar en sus objetivos de pérdida de peso.

Respecto a su recomendación, un estudio realizado por el Registro Nacional de Control de Peso en Estados Unidos muestra que hasta 75% de las personas que consiguen perder peso y no lo recuperan más, se pesan al menos una vez por semana, lo anterior se observó luego de recopilar los datos de personas que se sometieron a un régimen para perder peso durante 25 años y el único término del acuerdo para el estudio fue que se subieran diario a una báscula.

El mayor peligro: la obsesión

Por lo anterior y con el conocimiento de que el factor emocional puede ser determinante en la pérdida de peso, hay algo muy importante a considerar: la obsesión.

No se trata de obsesionarse con números y básculas, de hecho, las mismas hermanas Lakatos han dicho que con solamente pesarse una vez a la semana es suficiente para poder obtener resultados positivos, entonces, ¿cuántas veces debo pesarme?

La respuesta dependerá de cada caso y por ello, la consulta con un especialista no debe obviarse; el control de peso puede ser monitoreado con la báscula y ayudará a lograr objetivos específicos, ya sea una vez a la semana o diariamente desde el hogar, pero, el peso corporal está determinado por diversos componentes corporales como son grasa, agua, músculo y huesos.

La cuestión es que no resulte "perturbador" el número de veces que se sube a la báscula o solamente ser consciente de ello como aclaran las dietistas:

"El peso añadido del agua que consumes, las hormonas o el número de veces que vas al baño pueden hacer que la báscula arroje un número más alto en un día y más bajo en otro, incluso si se ha perdido grasa corporal, por lo tanto, hay que prestar atención en la tendencia de pérdida de peso más que en el número que marca la báscula".

Finalmente, como establece información de la Secretaría de Salud (Ssa), la mejor manera de perder peso es con ejercicio y una alimentación sana y equilibrada supervisada por nutriólogos, además de evitar tratamientos sin supervisión médica para bajar de peso: